Arbitraje polémico ensombrece triunfos de Argentina

La Albiceleste tuvo paso perfecto en la fase de grupos y se instaló en semis, pero se habla más de las decisiones arbitrales que influyen en sus resultados

Es cierto, la selección de Argentina ya se colocó en la Semifinal de la justa veraniega de 2026, sin embargo, su buen paso en la actual fiesta del futbol se ensombrece por la polémica que se ha generado por las decisiones arbitrales que habrían beneficiado a la Albiceleste.

Desde el primer partido de los sudamericanos en la actual justa veraniega comenzaron a apreciarse jugadas y decisiones que son comentadas en las redes sociales por los aficionados, quienes dejan entrever la posible ayuda de la FIFA a Argentina, que durante este evento se ha enfrentado a las selecciones de Argelia (sitio 28 del ranking), Austria (sitio 24) y Jordania (sitio 63) en Fase de Grupos, mientras que en las Eliminatorias se ha cruzado con Cabo Verde (sitio 67), Egipto (sitio 29) y Suiza (sitio 19).

El ranking promedio de las selecciones a las que ha enfrentado es el 38.

Acciones que han causado controversia

Argentina 3-0 Argelia

Fase de Grupos

Grupo J

Jornada 1

Estadio Kansas City

En el partido ante Argelia, Lionel Messi cometió una falta al minuto 30 sobre defensa central y capitán argelino, Aïssa Mandi, al pisar la pantorrilla de su rival. El silbante polaco Szymon Marciniak sólo marcó la falta y el VAR no intervino.

Argentina 3-2 Egipto

Octavos de Final

Estadio Atlanta

En el duelo ante Egipto, al minuto 58 Mostafa Ziko anotó el 2-0 de Egipto. Sin embargo, el VAR intervino en la celebración del equipo africano. El VAR mostró una falta en el inicio de la jugada de Marawan Attia sobre Lisandro Martínez. La acción fue invalidada.

Argentina 3-2 Egipto

Octavos de Final

Estadio Atlanta

En ese mismo cotejo, Alexis Mac Allister agarró a Hamdy Fathy dentro del área de penalti, y el egipcio cayó al suelo tras el contacto. Sin embargo, el árbitro no tomó ninguna decisión al respecto.

Argentina 3-2 Egipto

Octavos de Final

Estadio Atlanta

En ese mismo encuentro, Mohamed Salah afirmó haber sido derribado por Julián Álvarez dentro del área. El argentino quitó la pelota en una primera acción y con balón en posesión tocó al exdelantero del Liverpool. El árbitro no consideró que la acción del defensor constituyera una falta.

Argentina 3-2 Egipto

Octavos de Final

Estadio Atlanta

Con el marcador 0-1, Mohamed Salah le robaba el balón a un defensor y se marchaba solo ante el ‘Dibu’ Martínez cuando el árbitro François Letexier pitó falta sobre el propio Salah, que se limitó a sonreír y no reclamó nada.

Argentina 3-2 Cabo Verde

Dieciseisavos de Final

Estadio Miami

Ante Cabo Verde, este seleccionado protestó por lo que sucedió en la última jugada: el argentino Nicolás Tagliafico abandonó el campo para ser tratado y el partido se paró hasta que volvió, cuando Cabo Verde buscaba el empate.

Argentina 3-1 Suiza

Cuartos de Final

Estadio Kansas City

Ante Suiza, el árbitro señaló amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta que, según la revisión de las imágenes, no existió como tal. El VAR intervino, retiró la tarjeta al argentino y, a continuación, mostró la segunda amarilla a Breel Embolo por simular, dejando a Suiza con 10 hombres en un momento decisivo del partido.