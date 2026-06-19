El organismo considera que dos acciones protagonizadas por Lionel Messi y Alexis Mac Allister debieron ser sancionadas por el árbitro polaco

Inicio / Deportes / Argelia presenta queja ante FIFA por arbitraje ante Argentina

La Federación Argelina de Futbol (FAF) presentó una protesta formal ante la FIFA al considerar que el arbitraje influyó en el desarrollo del encuentro que terminó con triunfo albiceleste por 3-0 en Kansas City.

De acuerdo con información difundida por un diario argelino la federación presentó un informe en el que cuestiona dos decisiones tomadas por el árbitro polaco Szymon Marciniak durante el partido disputado el pasado miércoles.

Las acciones que reclama Argelia

La primera jugada señalada por la FAF involucra a Lionel Messi, autor de los tres goles de Argentina. El organismo sostiene que el capitán argentino realizó una entrada con los tacos sobre la pierna de Aïssa Mandi, acción que, a su juicio, merecía una sanción disciplinaria.

La segunda reclamación corresponde a una acción de Alexis Mac Allister, quien presuntamente impactó con un codazo en el rostro al mediocampista argelino Ibrahim Maza durante una disputa del balón.

Según la postura argelina, ninguna de las dos jugadas recibió castigo por parte del silbante ni tampoco fueron revisadas mediante el sistema de videoarbitraje.

Cuestionan la actuación del VAR

Uno de los principales puntos de inconformidad de la federación norteafricana es la ausencia de revisión de ambas acciones.

La FAF considera que las imágenes disponibles justificaban una intervención del VAR para analizar las jugadas y determinar si existían elementos para aplicar sanciones más severas.

En el informe presentado ante la FIFA, el organismo argumenta que las decisiones arbitrales afectaron directamente el desarrollo del encuentro.

La federación argelina sostiene que las acciones protagonizadas por Messi y Mac Allister pudieron derivar en expulsiones, lo que habría dejado a Argentina con inferioridad numérica durante una parte importante del compromiso.

A juicio de la FAF, esa circunstancia habría modificado el planteamiento táctico y las posibilidades competitivas de Argelia frente a una de las selecciones favoritas del torneo.

Pese a la protesta presentada, la victoria argentina se mantiene sin cambios y el resultado oficial continúa siendo el 3-0 conseguido gracias al triplete de Messi en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Por ahora, la FIFA no ha emitido una postura pública sobre la reclamación presentada por la Federación Argelina de Fútbol.