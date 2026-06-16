Argentina arrasa a Argelia con un 'super' Messi e iguala a Klose

El 16 de junio pasará a la historia del fútbol, porque representó un hito para el balompié, pues Lionel Messi comandó la victoria de Argentina frente a Argelia y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

Desde antes del silbatazo inicial, el ambiente pintaba para una noche inolvidable, pues justo fue el 16 de junio de 2006 que el mundo vio el primer partido de "La Pulga" en los Mundiales y justo 20 años después, debutó en su sexta copa, siendo el primero que lo consigue, además en su partido 200 con la selección argentina.

La acción comenzó rápido, pues al minuto 7 cayó un gol de Argelia, pero que fue anulado por fuera de juego; de igual manera, a la Albiceleste le anularon un tanto por posición adelantada de Lionel Messi.

Fue hasta el minuto 17 que, como si la defensa argelina no conociera al 10 sudamericano, le dejaron un montón de espacio para que sacara un riflazo desde fuera del área y le dobló las manos al arquero Luca Zidane para poner el 1-0.

Ya con la ventaja, Argentina comenzó a llevar el juego a su terreno, esperando un error del rival o una genialidad de los suyos, sin prisa, pero sin pausa; pero no llegaba una chance clara para ampliar la ventaja.

Con lo cerrado que estuvo el trámite, fue hasta el segundo tiempo que nuevamente llegó un error del portero africano, quien dio rebote tras un potente tiro de Mac Allister y le dejó la bola muerta a Messi para que pusiera el 2-0.

Con el partido en la bolsa, el genio volvió a frotar la lámpara y sacó otro tiro desde fuera del área, esta vez raso y nuevamente venció el arco rival para firmar un hat-trick más en su carrera y que representó su tanto número 16.

Con este gol, el astro argentino empató a Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia de la justa, a la espera de marcar un tanto más para echarse a la bolsa otro récord a su ya amplia carta de marcas. Por cierto, una más que creció fue la de más partidos jugados en Mundiales, ahora con 27 encuentros.

La próxima cita de Messi y compañía será el lunes 22 de junio frente a Austria, donde Lionel podría alzarse como el número 1 de la copa. Por su lado, Argelia se medirá contra Jordania ese mismo día.

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