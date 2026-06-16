Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26168092082651_0a2318422b
Deportes

Argentina arrasa a Argelia con un 'super' Messi e iguala a Klose

La Albiceleste goleó 3-0 en su debut mundialista con un hat-trick de Lionel Messi, quien igualó a Klose como máximo goleador en Copas del Mundo

  • 16
  • Junio
    2026

El 16 de junio pasará a la historia del fútbol, porque representó un hito para el balompié, pues Lionel Messi comandó la victoria de Argentina frente a Argelia y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

Desde antes del silbatazo inicial, el ambiente pintaba para una noche inolvidable, pues justo fue el 16 de junio de 2006 que el mundo vio el primer partido de "La Pulga" en los Mundiales y justo 20 años después, debutó en su sexta copa, siendo el primero que lo consigue, además en su partido 200 con la selección argentina.

AP26168092082651.jpg

La acción comenzó rápido, pues al minuto 7 cayó un gol de Argelia, pero que fue anulado por fuera de juego; de igual manera, a la Albiceleste le anularon un tanto por posición adelantada de Lionel Messi.

Fue hasta el minuto 17 que, como si la defensa argelina no conociera al 10 sudamericano, le dejaron un montón de espacio para que sacara un riflazo desde fuera del área y le dobló las manos al arquero Luca Zidane para poner el 1-0.

Ya con la ventaja, Argentina comenzó a llevar el juego a su terreno, esperando un error del rival o una genialidad de los suyos, sin prisa, pero sin pausa; pero no llegaba una chance clara para ampliar la ventaja.

AP26168090801678.jpg

Con lo cerrado que estuvo el trámite, fue hasta el segundo tiempo que nuevamente llegó un error del portero africano, quien dio rebote tras un potente tiro de Mac Allister y le dejó la bola muerta a Messi para que pusiera el 2-0.

Con el partido en la bolsa, el genio volvió a frotar la lámpara y sacó otro tiro desde fuera del área, esta vez raso y nuevamente venció el arco rival para firmar un hat-trick más en su carrera y que representó su tanto número 16.

AP26168091876605.jpg

Con este gol, el astro argentino empató a Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia de la justa, a la espera de marcar un tanto más para echarse a la bolsa otro récord a su ya amplia carta de marcas. Por cierto, una más que creció fue la de más partidos jugados en Mundiales, ahora con 27 encuentros.

La próxima cita de Messi y compañía será el lunes 22 de junio frente a Austria, donde Lionel podría alzarse como el número 1 de la copa. Por su lado, Argelia se medirá contra Jordania ese mismo día.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
Whats_App_Image_2026_06_17_at_12_35_58_AM_6a99ac1790
Quieren ser figuras de la velocidad juvenil de México
deportes_estadio_ciudad_de_mexico_a388430a8c
En la justa veraniega, el Tricolor pierde fuerza fuera de la CDMX
publicidad

Últimas Noticias

caravana_paisanos_nuevo_laredo_e57e50e68b
Reciben en Nuevo Laredo a caravana de vehículos de paisanos
rio_bravo_crecida_b1a6fae860
Piden precaución por crecida del Río Bravo en los dos Laredos
italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
publicidad
×