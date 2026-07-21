Messi vuelve a casa después de la Final del Mundial FIFA 2026™

Lionel Messi regresó a Rosario para disfrutar unos días de descanso después de disputar con Argentina la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España

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El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, arribó este martes a Rosario para tomar unos días de descanso después de concluir su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde la Albiceleste terminó como subcampeona tras caer ante España en la Final.

El astro argentino aterrizó en la terminal aérea de Fisherton a las 6:27 de la mañana a bordo de un avión privado procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, poniendo fin a varias semanas de intensa actividad durante el torneo disputado en Norteamérica.

Desde horas antes del aterrizaje, varios seguidores se dieron cita en el aeropuerto con la esperanza de ver a Messi. Algunos aficionados llegaron desde las 3:30 horas portando camisetas de la selección argentina, banderas y mensajes de apoyo para el futbolista.

Entre ellos destacaron dos niñas que mostraron carteles de bienvenida dirigidos al capitán argentino, reflejando el cariño que sigue despertando en su ciudad natal después de más de dos décadas de carrera profesional.

Sin embargo, Messi evitó cualquier contacto público y abandonó discretamente las instalaciones tras su llegada.

De acuerdo con reportes locales, el futbolista viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, quienes estuvieron presentes durante gran parte del Mundial apoyándolo desde las tribunas.

En Rosario también lo esperaba su padre, Jorge Messi, quien recientemente superó un problema de salud y pudo reencontrarse con su hijo tras la conclusión del torneo.

La estancia del delantero en Argentina será breve, ya que mantiene compromisos con el Inter Miami, equipo con el que disputa la Major League Soccer (MLS).

El Inter Miami espera su regreso

Aunque no existe una fecha oficial para su reincorporación, se estima que Messi volverá a los entrenamientos del conjunto estadounidense a finales de julio o durante los primeros días de agosto.

El club de Florida continúa compitiendo en la temporada de la MLS y espera contar nuevamente con su principal figura para la recta decisiva del campeonato.

Sin definición sobre su futuro con Argentina

Por ahora, Messi tampoco ha aclarado si continuará formando parte de la selección argentina de cara al próximo ciclo internacional.

La Albiceleste volverá a la actividad entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre durante una ventana FIFA destinada a partidos amistosos, aunque el capitán no ha realizado declaraciones sobre su posible participación.

Por otra parte, el delantero alcanzó su tercera final mundialista como titular después de disputar las definiciones de Brasil 2014 ante Alemania y Qatar 2022 frente a Francia.

Además, cerró el torneo como segundo máximo goleador con ocho anotaciones, únicamente por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó con 10 tantos.

La lucha entre ambos también quedó reflejada en la tabla histórica de goleadores en Copas del Mundo. Mbappé lidera actualmente el registro con 22 goles, mientras que Messi aparece en la segunda posición con 21.