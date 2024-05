Arqueras de la UANL triunfan con doble oro en la Universiada 2024

En el cierre de la disciplina de tiro con arco en la Universiada Nacional 2024, las arqueras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se alzaron con la medalla de oro en la categoría de equipos femenil, asegurando así su lugar en la historia del evento deportivo más importante del ámbito universitario en México.

El equipo femenil Tigres, compuesto por Valentina Vázquez Cadena, Alexa Pérez Ramírez y Aidé Rentería Enriquez, demostró su destreza y habilidad en el campo de tiro de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra.

En un enfrentamiento lleno de intensidad, lograron superar al equipo de la Universidad del Mayab con un marcador final de 54-46, 45-51, 48-43 y 47-47, lo que desató la alegría y el orgullo entre sus compañeros de equipo y su entrenadora, Ana Lilia Morton.

Para Valentina Vázquez Cadena, este oro representa el punto culminante de una destacada carrera deportiva en la que ha sabido combinar experiencia y talento para alcanzar la cima.

Además de su triunfo en la modalidad de equipos femenil, Vázquez Cadena también se adjudicó la medalla de oro en equipos mixtos junto a Miguel Emiliano Celaya, mostrando su versatilidad.

“La competencia se complicó con el aire. Fue difícil el tirar, pero nos empezamos a adaptar, a reaccionar y comenzamos a mejorar los resultados. Tanto en mixtos como en equipo femenil tuvimos muy buena dinámica de comunicación y apoyo, y eso nos dio ánimos para salir adelante y llevarnos el oro”, comentó Vázquez Cadena.

La debutante en la Universiada, Alexa Pérez Ramírez, destacó la importancia del trabajo en equipo y la capacidad de adaptación ante las condiciones desafiantes que presentaba el campo de tiro. Su participación no solo significó una victoria personal, sino también una contribución invaluable al éxito del equipo en su conjunto.

“Fue de nueva cuenta tener esa sensación de competir. Es mi primer Universiada y en la competencia estuvimos batallando con el viento y fue un reto, pero supimos salir adelante para otorgar el oro a la UANL” declaró la también representante de Nuevo León en Juegos CONADE.

Por su parte, Aidé Rentería Enríquez, quien encontró en el espíritu de equipo la motivación necesaria para superar las adversidades, elevó su nivel de competencia después de una eliminación temprana en la modalidad individual.

“Entendí que aquí ganamos todos o perdemos todos, así me dijo un entrenador, entonces me relajé y subí mi nivel, me motivó el trabajo en equipo, el saber eso creo un mejor equipo en Tigres y aquí está el resultado”, mencionó Rentería quien compite en su segundo año representando los colores azul y oro.” Señaló Rentería Enríquez

Con este doble triunfo, el equipo de tiro con arco de la UANL cierra su participación en la Universiada Nacional 2024 con un total de dos medallas de oro, destacando su dominio en esta disciplina y su contribución al prestigio deportivo de su institución.

