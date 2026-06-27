El portero de 31 años fue uno de los elementos que más actividad tuvo durante la fase de grupos, en la que Panamá enfrentó a rivales de alta exigencia

Inicio / Deportes / Arquero Osvaldo Mosquera se disculpa tras el fracaso de Panamá

Orlando Mosquera asumió con tristeza la eliminación de Panamá y ofreció disculpas a la afición tras el cierre de una participación complicada para la selección centroamericana, que se despidió del Mundial 2026 sin puntos y sin goles en la fase de grupos.

El guardameta panameño, uno de los jugadores más destacados del equipo durante el torneo, habló al término del último compromiso de la Roja y reconoció que el grupo no pudo entregar la alegría que esperaba el país.

Mosquera ofrece disculpas a Panamá

Con la voz entrecortada, Orlando Mosquera agradeció el respaldo de los aficionados y lamentó que la selección no pudiera responder con mejores resultados en la cancha.

"Una disculpa a todo el país que creyó en este grupo. Intentamos todo para darle la alegría al país, pero lastimosamente no se ha podido", afirmó el guardameta.

El portero de 31 años, actualmente jugador del Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí, fue uno de los elementos que más actividad tuvo durante la fase de grupos, en la que Panamá enfrentó a rivales de alta exigencia.

Mosquera explicó que el último partido resultó especialmente complejo por la presión ejercida por el rival, lo que dificultó la salida de balón desde el fondo y condicionó el desarrollo del encuentro.

"Fue difícil para nosotros salir de atrás por la presión que ejercían ellos, pero intentamos. Fue un grupo que no se cansó de intentar y, lastimosamente, hemos terminado el torneo de una mala forma", señaló.

Panamá cerró su participación con tres derrotas consecutivas, después de caer ante Ghana, Croacia e Inglaterra, resultados que dejaron al equipo sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Panamá se despide sin puntos ni goles

La selección canalera concluyó el Mundial 2026 sin sumar unidades y sin marcar goles, repitiendo una participación difícil en su segunda experiencia mundialista.

A pesar del balance negativo, Mosquera destacó que el grupo mantuvo la intención de competir hasta el final y aseguró que el equipo debe tomar esta experiencia como parte de su crecimiento internacional.

Pese al dolor por la eliminación, el guardameta dejó un mensaje de esperanza para el futuro de la selección panameña.

"Seguiremos trabajando. Estoy seguro de que la victoria llegará pronto, porque en la vida y en el fútbol siempre hay una revancha", concluyó.

La eliminación deja a Panamá con la tarea de revisar su desempeño y fortalecer su proyecto deportivo, mientras Mosquera se consolida como una de las voces de liderazgo dentro del plantel tras una despedida marcada por la frustración, pero también por el compromiso de volver a competir.