Guillermo Ochoa inicia concentración mundialista con México

Guillermo Ochoa volvió a colocarse en el centro del escenario de la selección mexicana. A sus 40 años, el histórico guardameta cumplió este martes su primer día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, convirtiéndose en el primer futbolista europeo en reportar con el equipo que dirige Javier “Vasco” Aguirre, dentro de la concentración anticipada rumbo al Mundial 2026.

El arquero del AEL Limassol de Chipre se convirtió en el jugador número 21 en integrarse a esta convocatoria, en una lista que todavía espera la llegada escalonada del resto de futbolistas que militan en ligas del extranjero y que apuntan a formar parte del plantel definitivo para la Copa del Mundo que México inaugurará el próximo 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó la incorporación del veterano guardameta mediante un comunicado oficial.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/VameNoc7A1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

“El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”.

El reto histórico de disputar seis Copas del Mundo

La presencia de Ochoa no es menor. El arquero mexicano se encuentra ante la posibilidad de convertirse en el primer portero nacional en disputar seis Copas del Mundo, una marca reservada para un grupo muy reducido de futbolistas en la historia del futbol internacional.

Aunque fue convocado en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 sin disputar minutos, fue protagonista absoluto en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los jugadores más importantes de la era moderna del Tri.

Dentro del cuerpo técnico encabezado por Aguirre, su experiencia sigue siendo considerada un activo clave, no solo por su rendimiento deportivo, sino por el liderazgo que ejerce dentro del vestidor de cara a una Copa del Mundo donde México tendrá la presión adicional de ser anfitrión.

Ochoa mantiene peso deportivo y comercial en el Tri

Más allá de lo futbolístico, Memo Ochoa continúa siendo una de las figuras de mayor proyección internacional del futbol mexicano.

Muestra de ello fue su aparición este mismo martes como único futbolista mexicano en una campaña publicitaria global de una marca cervecera, compartiendo escena con figuras internacionales como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Christian Pulisic, Nico Paz, Sergiño Dest, Antonee Robinson y Alex Morgan, además de una aparición especial de Ronaldo Nazário, campeón del mundo con Brasil en 2002.

La presencia del arquero en esta campaña refuerza el peso mediático que mantiene dentro y fuera de la cancha, a pesar del relevo generacional que atraviesa la Selección Mexicana.

Tres pruebas antes del debut mundialista

Antes de inaugurar la Copa del Mundo, el equipo de Javier Aguirre afrontará tres partidos amistosos de preparación que servirán para afinar detalles y definir la lista final.

El primer compromiso será el 22 de mayo ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, mientras que cerrará su preparación el 4 de junio frente a Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

Con el arranque formal de los trabajos y la presencia de Ochoa como primer referente europeo en reportar, la Selección Mexicana comienza a delinear la ruta hacia un Mundial donde el histórico guardameta buscará escribir el último gran capítulo de una carrera que ya forma parte de la historia del futbol mexicano.

Comentarios