Arrancan las Semifinales en la Euro y de la Copa América

Este martes se disputa el primer boleto para la Final, tanto en la Eurocopa 2024 de futbol que se celebra en Alemania, como en la Copa América 2024 que se celebra en Estados Unidos.

A las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, España se mide a Francia en el Allianz Arena de Múnich, en la Semifinal de la ‘Euro’, en tanto que a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, Argentina se enfrenta a Canadá en MetLife Stadium de Nueva Jersey, en ‘Semis’ de la justa sudamericana.

Mañana miércoles se juegan los otros juegos de la antesala de la Gran Final: Países Bajos Vs. Inglaterra a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en Signal Iduna Park, en Dortmund, en la competencia europea, mientras que la otra confrontación será Uruguay Vs. Colombia en el evento de Conmebol, a las 18:00 horas -tiempo de Monterrey-, en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La Gran Final de ambos eventos es este domingo: a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, la de la Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín, y la de la Copa América a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

La competencia de Conmebol tendrá juego por el tercer lugar el sábado a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La Eurocopa no tendrá juego por el tercer lugar.

Foto: Especial

