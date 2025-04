El receptor Julio Jones se retira tras 13 años en la NFL

Julio Jones, siete veces seleccionado al Pro Bowl y el receptor líder en la historia de los Falcons de Atlanta, anunció su retiro de la NFL el viernes.

Jones, de 36 años, no jugó en 2024, un año después de participar en 11 duelos, incluyendo cuatro como titular, y atrapar 11 pases para 74 yardas y cuatro touchdowns con Filadelfia.

Jugó para Atlanta desde 2011 hasta 2021 y estableció récords de la franquicia con 848 recepciones para 12.896 yardas. Logró 60 atrapadas de touchdown con los Falcons y fue dos veces elegido al primer equipo All-Pro.

Además obtuvo tres honores All-Pro de segundo equipo. Sólo las 63 recepciones de touchdown de Roddy White superan el total de Jones con Atlanta.

