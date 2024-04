Arrancan participación en fase final en Liga Premier Serie B

Después de una larga temporada, el Santiago FC (SFC) cumplió con el objetivo de calificar a su primera Fase Final en la historia en su torneo de debut como equipo de Liga Premier Serie B… y ahora, ‘La Chaguiza’ saldrá con todo para alargar más el sueño del Campeonato.

Hoy miércoles en el Estadio El Barrial, los santiaguenses abrirán las acciones de la fase de Reclasificación al recibir a Club CDM de la Ciudad de México. El duelo de Ida está programado para las 19:00 horas.

Esta serie, a disputarse en 180 minutos, se definirá por marcador global. En caso de prevalecer un empate después de los ambos partidos, avanzará el equipo mejor ubicado en la clasificación general.

‘La Chaguiza’ finalizó en el quinto lugar general con 58 unidades mientras que los Lobos fueron cuartos con 60 puntos.

El SFC finalizó invicto como local después de 14 encuentros, con un saldo de 10 victorias por cuatro empates. Además, la zaga fue la menos goleada de toda la Liga con apenas 20 tantos permitidos en 28 partidos.

José Ángel Rodríguez Cuevas, mediocampista del equipo y de los hombres más experimentados del club, resaltó que la unión del plantel ‘naranja’ será fundamental para la Fase Final del torneo.

“Tenemos un equipazo, el mejor de la Serie B, gente con mucha experiencia y muchos jóvenes que tienen muchísima calidad.

“Esta va a ser la Liguilla nuestra porque sé y se siente. Se ve que todos queremos lo mismo, que es ser Campeones. No es fácil ser Campeón en Segunda División. No sé si me lo merezco, pero lo he luchado. Tener un título con esta institución sería algo muy grande”, aseguró José Ángel.

FICHA

Futbol

Liga Premier Serie B

Temporada 2023-2024

Reclasificación - Ida

Santiago FC Vs. Club CDM

Estadio El Barrial

19:00 horas - Hoy

Transmisión: Facebook

y YouTube Santiago FC

Foto: Prensa Santiago FC / Gerardo Suárez

