La dimensión histórica de esta rivalidad resulta aún más llamativa considerando que Messi disputa probablemente el último Mundial de su carrera

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La lucha por el título de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en su etapa más emocionante con el inicio de los octavos de final, donde Kylian Mbappé y Lionel Messi se han consolidado como los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Ambos futbolistas han protagonizado actuaciones determinantes para sus selecciones y llegan a la fase decisiva empatados con siete anotaciones, aunque el delantero francés mantiene momentáneamente la ventaja en los criterios de desempate gracias al número de asistencias registradas. La pelea, sin embargo, continúa completamente abierta, ya que varios atacantes todavía permanecen con vida en la competencia.

Así marcha la tabla de goleo del Mundial FIFA 2026™

Kylian Mbappé, de Francia, y Lionel Messi, de Argentina, lideran la clasificación con 7 goles cada uno.

Por detrás aparecen Harry Kane, de Inglaterra, y Erling Haaland, de Noruega, quienes suman 5 anotaciones y buscarán acercarse en la ronda de octavos de final.

La siguiente línea de perseguidores está conformada por Ousmane Dembélé, de Francia; Mikel Oyarzabal, de España; Vinícius Júnior, de Brasil; e Ismaïla Sarr, de Senegal, todos con cuatro goles.

Mientras tanto, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones, Folarin Balogun, Jonathan David, Matheus Cunha, Johan Manzambi y otros atacantes permanecen con tres anotaciones, manteniendo opciones matemáticas de escalar posiciones si sus selecciones continúan avanzando en el torneo.

Messi y Mbappé también disputan el trono histórico de los Mundiales

La rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé ha trascendido la edición 2026 y se ha convertido en una batalla directa por el liderato histórico de goleadores en las Copas del Mundo.

Actualmente, Messi lidera la clasificación histórica con 20 goles anotados a lo largo de seis participaciones mundialistas, mientras que Mbappé acumula 19 goles en apenas tres ediciones disputadas, colocándose a una sola anotación del argentino.

Detrás de ambos aparecen leyendas como Miroslav Klose, con 16 goles; Ronaldo Nazário, con 15; Gerd Müller, con 14; y Just Fontaine y Harry Kane, quienes registran 13 anotaciones.

La dimensión histórica de esta rivalidad resulta aún más llamativa considerando que Messi disputa probablemente el último Mundial de su carrera, mientras que Mbappé, con apenas 27 años, todavía podría disputar varias ediciones más del torneo.

Kane y Haaland intentan evitar un nuevo duelo entre Messi y Mbappé

Aunque la atención mundial se centra en la competencia entre el argentino y el francés, futbolistas como Harry Kane y Erling Haaland mantienen vivas sus aspiraciones de pelear por la Bota de Oro.

Asimismo, jugadores como Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior podrían acercarse rápidamente si logran actuaciones destacadas durante la fase eliminatoria.

Con varias de las principales figuras del futbol internacional aún en competencia, la carrera por el título de goleo del Mundial FIFA 2026™ promete definirse hasta las últimas instancias del torneo, en una edición que ya ha quedado marcada por la histórica batalla entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.