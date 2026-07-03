Así quedaron los octavos de final del Mundial FIFA 2026™

Los octavos de final prometen convertirse en el primer gran filtro rumbo a la definición del campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa más exigente con el inicio de los octavos de final, una instancia que históricamente marca la transición entre las aspiraciones y la realidad para las selecciones que buscan trascender en el torneo. A partir de esta ronda, cada partido se convierte en una final anticipada, donde cualquier error puede significar el final del camino hacia el título.

Los encuentros, programados del 4 al 7 de julio, reunirán a varias de las potencias tradicionales del balompié internacional, aunque también estarán presentes algunas de las selecciones que han protagonizado las principales sorpresas de la competencia.

México buscará romper una sequía histórica ante Inglaterra

El enfrentamiento entre México e Inglaterra se perfila como uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. La selección mexicana intentará aprovechar el respaldo de su afición y las condiciones de altitud del Estadio Azteca para conseguir una clasificación a los cuartos de final que se le ha negado durante cuatro décadas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia después de superar con autoridad a Ecuador, mientras que Inglaterra avanzó tras imponerse a República Democrática del Congo. Para el cuadro inglés, el desafío también implica disputar un partido de eliminación directa en uno de los escenarios más emblemáticos e históricamente complejos del futbol mundial.

Además del México-Inglaterra, los octavos de final ofrecerán otro enfrentamiento de enorme atractivo con el Portugal vs España, un duelo que reúne a dos selecciones acostumbradas a competir en las últimas instancias de los grandes torneos internacionales y que protagonizarán uno de los choques con mayor carga histórica y futbolística de esta ronda.

Por su parte, Colombia buscará continuar con el impulso generado tras su victoria sobre Ghana y regresar a unos cuartos de final mundialistas, aunque enfrente tendrá a una selección de Suiza que ha destacado por su orden táctico y solidez defensiva durante el torneo.

Paraguay y Egipto se convierten en las grandes sorpresas

La selección de Paraguay se ha consolidado como una de las historias más destacadas de esta Copa del Mundo después de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales.

El conjunto sudamericano enfrentará ahora a una Francia que avanzó con autoridad tras superar a Suecia y que llega como una de las candidatas a pelear por el campeonato.

Otra de las revelaciones ha sido Egipto, que consiguió su clasificación a los octavos de final después de imponerse a Australia desde los once pasos. El equipo africano afrontará ahora el reto más importante de su participación al medirse ante Argentina, vigente potencia internacional y una de las selecciones que ha mostrado mayor consistencia a lo largo del certamen.

Con potencias históricas, selecciones emergentes y varios enfrentamientos inéditos en fases de eliminación directa, los octavos de final prometen convertirse en el primer gran filtro rumbo a la definición del campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Estos son los partidos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026™

Sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos

NRG Stadium, Houston

Sábado 4 de julio

Paraguay vs Francia

Lincoln Financial Field, Filadelfia





Domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega

MetLife Stadium, Nueva Jersey

Domingo 5 de julio

México vs Inglaterra

Estadio Azteca, Ciudad de México





Lunes 6 de julio

Portugal vs España

AT&T Stadium, Arlington





Lunes 6 de julio

Estados Unidos vs Bélgica

Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio

Argentina vs Egipto

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta