Previamente, consiguió la medalla de bronce en la prueba de anillos, sumando así una doble presea en su participación dentro del campeonato continental.

Inicio / Deportes / Aarón Ibarra conquista oro en el Panamericano en Brasil

El gimnasta mexicano Aarón Ibarra conquistó la medalla de oro en la final de barras paralelas del Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Artística 2026, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, al obtener una calificación de 12.933 puntos.

El sinaloense se impuso en una final cerrada frente a los representantes de Estados Unidos, donde Hunter Simpson obtuvo la plata con 12.833 y Ori Reilly el bronce con 12.733, en una competencia marcada por márgenes mínimos en la puntuación.

#GimnasiaArtística 🤸



¡CAMPEÓN PANAMERICANO JR! 🥇



Con 12.933 de calificación, Aarón Ibarra 🇲🇽 ahora se coronó campeón en la final de Barras Paralelas del Campeonato Panamericano Junior de Río de Janeiro 🇧🇷



👉Segunda medalla para el sinaloense 🥇🥉 https://t.co/N7wVXtf6nn pic.twitter.com/ChfZYzfxbM — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 20, 2026

Otro logro de Aarón Ibarra en anillos

Además del oro en barras paralelas, Ibarra consiguió la medalla de bronce en la prueba de anillos, sumando así una doble presea en su participación dentro del campeonato continental.

Su desempeño en Brasil se suma a resultados recientes en competencias nacionales, donde ha sido uno de los gimnastas juveniles más consistentes dentro del programa de desarrollo deportivo de México.

¿Qué es el Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia?

El Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Artística es una competencia avalada por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y organizada por la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG), que reúne a las principales promesas del continente americano en la disciplina.

La edición 2026 se realiza en Río de Janeiro como parte del ciclo competitivo continental juvenil, con pruebas individuales y por equipos en ramas varonil y femenil. El evento sirve como plataforma de desarrollo rumbo a competencias internacionales de mayor nivel, como mundiales juveniles y ciclos panamericanos.