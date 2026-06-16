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Atléticos apalean 11-2 a Piratas con noche brillante de Kurtz

Nick Kurtz conectó dos jonrones y produjo cinco carreras para liderar la victoria de los Atléticos por 11-2 sobre unos Piratas que siguen en mala racha

  • 16
  • Junio
    2026

Los Atléticos desplegaron una poderosa ofensiva para imponerse 11-2 a los Piratas de Pittsburgh, impulsados por una destacada actuación de Nick Kurtz, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras.

Jeff McNeil también fue pieza clave en el triunfo al batear de 4-3, conectar un jonrón y producir cuatro anotaciones para respaldar una sólida salida del abridor J.T. Ginn.

McNeil rompió una racha negativa de 20 turnos sin hit al conectar un sencillo productor en la segunda entrada. Poco después, Kurtz desapareció la pelota para ampliar la ventaja a 3-0.

En el cuarto episodio, McNeil castigó nuevamente al pitcheo rival con su tercer cuadrangular de la temporada para colocar la pizarra 5-1.

Más adelante agregó otro imparable productor en la séptima entrada.

La ofensiva de los Atléticos continuó con un jonrón de tres carreras de Kurtz por el jardín izquierdo. El joven bateador mantiene un gran momento ofensivo, ya que ocho de sus 18 cuadrangulares en la campaña han llegado durante junio.

J.T. Ginn se apuntó la victoria tras trabajar seis entradas en las que permitió únicamente una carrera sucia y seis imparables. El derecho otorgó dos bases por bolas y realizó 98 lanzamientos para mejorar su marca a 5-3.

Por Pittsburgh, Jared Jones cargó con la derrota luego de admitir cinco carreras y ocho hits en cuatro entradas durante su cuarta apertura de la temporada.

Atléticos se acercan al liderato

El triunfo permitió a los Atléticos mejorar su récord a 36-36 y colocarse a solamente medio juego de los Marineros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

La novena californiana regresó a su sede temporal habitual tras concluir con marca de 4-2 una estancia en Las Vegas, ciudad donde la franquicia proyecta establecerse de manera definitiva cuando concluya la construcción de su nuevo estadio.


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