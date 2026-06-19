Atléticos blanquean a Angelinos con joya de Gage Jump

Gage Jump dominó desde la loma y los Atléticos definieron el juego con un ataque de cinco carreras en la primera entrada para vencer a los Angelinos

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Gage Jump firmó la mejor actuación de su joven carrera al lanzar siete entradas de apenas un imparable, mientras que los Atléticos aprovecharon un explosivo primer inning para imponerse 5-0 a los Angelinos de Los Ángeles este jueves.

La ofensiva de los Atléticos no perdió tiempo y castigó desde el inicio al derecho Ryan Johnson, quien fue ascendido desde Doble-A Rocket City para realizar su apertura.

Los primeros seis bateadores conectaron imparables y fabricaron las cinco carreras que marcaron el rumbo del encuentro.

Jonrones consecutivos marcaron la diferencia

Zack Gelof abrió el partido con un sencillo y extendió a 22 juegos su racha de partidos consecutivos conectando de hit, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Después, Nick Kurtz pegó un doble que preparó el escenario para el poder de Shea Langeliers.

Langeliers conectó un cuadrangular de tres carreras de 430 pies por el jardín central, llegando a 19 vuelacercas en la temporada. De inmediato, Tyler Soderstrom también desapareció la pelota para sumar su jonrón número 13 del año y ampliar la ventaja.

La ofensiva continuó con imparables de Jacob Wilson y Jonah Heim, mientras que un elevado de sacrificio de Henry Bolte produjo la quinta carrera antes de que Johnson pudiera salir del complicado primer episodio.

Jump domina a la ofensiva angelina

Con el respaldo ofensivo desde el arranque, Jump controló completamente a los bateadores de Los Ángeles.

El zurdo permitió únicamente un hit a lo largo de siete entradas, consolidando una sólida actuación que encaminó a los Atléticos a una cómoda victoria.

Johnson cargó con la derrota y dejó su marca en 0-2, en un encuentro complicado para los Angelinos, quienes además enfrentaron la baja de su figura Mike Trout, colocado antes del juego en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.