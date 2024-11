Auténticos Tigres brillan en lo deportivo y en lo escolar

Aún no amanece en la ciudad… y Miguel Luna, Eduardo Martínez y Adrián Díaz llegan al Estadio ‘Chico’ Rivera para la sesión de gimnasio que inicia a las 05:00 horas de la mañana.

En una mano llevan hombreras y casco, en la otra cargan una maleta con su bata y todos los instrumentos médicos que utilizarán para cumplir con sus guardias en el Hospital Universitario (HU).

Ese viejo estigma de que los jugadores de futbol americano no son compatibles, no existe en los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Luna, Martínez y Díaz son parte de una nueva generación de estudiantes-atletas que combinan con éxito el deporte y una de las carreras más importantes exigentes que puede haber: Medicina.

“¿Es complicado?, sí… ¿es cansado?, también… ¿si alguna vez he pensado que no voy a poder?, sería un mentiroso si te digo que no, pero por supuesto que se puede”, expresa Martínez, quien juega como defensivo y actualmente realiza su servicio social.

“El apoyo de mi familia, amigos y la Universidad ha sido clave”, agrega.

Con un roster de 65 jugadores, Auténticos tiene a 20 de sus elementos cursando un Posgrado, una cifra inédita en el programa; el resto cursa la licenciatura.

“Hay que cumplir con todo, escuela y deporte. Trabajos, guardias en el Hospital Universitario, con las sesiones de gimnasio, entrenamientos y viajes”, dice Martínez, quien cursa el octavo semestre.

A sus 24 años de edad, Luna es uno de los pilares de la línea ofensiva, pero también un motivo de orgullo para sus compañeros al titularse como Médico y realizar actualmente un Posgrado.

“La medicina es una montaña rusa de retos y emociones, el futbol americano igual, vivir ambas cosas es algo que no tiene precio”, expresa Miguel, quien fungió como uno de los médicos en la categoría de Tigres Intermedia.

La cuestión escolar no es negociable en Auténticos Tigres… y el coach Antonio Zamora y su staff lo tienen claro.

“Queremos levantar trofeos, trabajamos a diario para lograr títulos, pero el título más importante es ver graduados a nuestros muchachos, a eso vienen a la Universidad”, sentencia con seguridad el coach, quien cuenta con un Doctorado.

Conócelos

Nombre: Eduardo Arturo Martínez Ruiz

Edad: 24 años

Posición: Ala Defensiva

Número: 51

Status escolar: Terminó su carera; actualmente realiza servicio social para graduarse

Nombre: Adrián Díaz Espinoza

Edad: 21 años

Posición: Ala Defensiva

Número: 9

Status escolar: Octavo Semestre

Nombre: Miguel Ángel Luna Acosta

Edad: 24 años

Número: 71

Posición: Liniero Ofensivo

Status académico: Titulado y cursando Posgrado

