Avanza Carlos Alcaraz a la Final del Abierto de Tokio

Carlos Alcaraz remontó un set en contra para vencer al cuarto cabeza de la serie Casper Ruud por 3-3, 6-4, 6-4 en las semifinales del Abierto de Japón

  • 29
  • Septiembre
    2025

Carlos Alcaraz remontó un set en contra para vencer al cuarto cabeza de la serie Casper Ruud por 3-3, 6-4, 6-4 en las semifinales del Abierto de Japón, y el astro español fijó su mejor marca personal con 66 victorias en una temporada.

El número uno del mundo accedió a su novena final consecutiva en la gira de la ATP.

“Tuve muchas oportunidades en el primer set”, dijo Alcaraz. "Tuve cuatro puntos de quiete si no me equivoco. Es solo cuestión de detalles, así que solo intenté ser más positivo que en el primer set”.

Alcaraz se enfrentará en la final del martes contra el segundo cabeza de serie Taylor Fritz, quien sirvió 13 aces en el camino para eliminar 6-4, 6-3 a su compatriota estadounidense.

Fritz venció 6-3, 6-2 a Alcaraz en Copa Laver la semana pasada en San Francisco.

“Sé que está jugando muy bien últimamente”, avisó Alcaraz sobre Fritz. Todo es diferente desde San Francisco… pero es otro reto para mí y tengo muchas ganas”.

Alcaraz igualó a Rafael Nadal con la tercera mejor racha de finales consecutivas en la gira. Los dos españoles quedaron por detrás de Roger Federer y Novak Djokovic, ambos con 17 al hilo.


Comentarios

