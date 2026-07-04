Francia avanza con gol de Mbappé a Cuartos del Mundial FIFA 2026™

Francia aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. tras vencer 1-0 a Paraguay en los Octavos de Final

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Francia ya está entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó 1-0 a Paraguay en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gracias a un gol de Kylian Mbappé desde el punto penal al minuto 70.

El delantero francés asumió la responsabilidad en el momento más importante del partido y convirtió el cobro para romper el empate y darle a su selección el boleto a la siguiente ronda del torneo.

Mbappé resolvió un partido complicado

Paraguay logró contener durante gran parte del encuentro el ataque francés y obligó a los campeones del mundo a trabajar de más para encontrar espacios.

La diferencia llegó al minuto 70, cuando el árbitro marcó una pena máxima a favor de Francia. Mbappé tomó el balón y definió con seguridad para marcar el único gol del encuentro y asegurar la clasificación.

Con la ventaja, el conjunto francés manejó el ritmo del partido hasta el silbatazo final, evitando cualquier reacción paraguaya.

Marruecos será el siguiente desafío

Tras dejar en el camino a Paraguay, Francia enfrentará a Marruecos por un lugar en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección marroquí también avanzó con autoridad luego de derrotar 3-0 a Canadá.

Aunque el encuentro fue equilibrado durante la primera mitad, el conjunto africano fue contundente en el complemento y resolvió la eliminatoria con tres anotaciones.

Cabe señalar que el choque entre franceses y marroquíes traerá recuerdos de la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

En aquella ocasión, Marruecos dominó varios pasajes del partido y tuvo mayor posesión del balón, pero Francia fue más efectiva y terminó imponiéndose 2-0 con goles de Théo Hernández y Randal Kolo Muani para avanzar a la final.

Ya hay fecha y sede para los Cuartos

El partido entre Francia y Marruecos se disputará el jueves 9 de julio y abrirá la actividad de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dicho encuentro se jugará en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Estados Unidos. El recinto, inaugurado en el año 2000, tiene capacidad para recibir a 65 mil aficionados y es la casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

Con Kylian Mbappé como su principal referente ofensivo, Francia buscará dar un paso más hacia el título mundial, aunque enfrente tendrá a una selección marroquí que ha vuelto a demostrar que puede competir de tú a tú con cualquiera de las potencias del futbol internacional.