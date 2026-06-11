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Deportes

¡Bailó jarabe! Corea del Sur derrota a Chequia en Guadalajara

En medio de un ambiente que impulsó a tope a los "Tigres de Oriente", Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu fueron los autores de los tantos en el triunfo por 2-1

  • 11
  • Junio
    2026

El primer día de la fiesta futbolera llegó a su fin y el telón de este jueves lo bajaron Corea del Sur y Chequia con un encuentro bastante intenso en el Estadio Guadalajara, que lució pletórico para este encuentro que culminó con triunfo asiático por 2-1.

En medio de un ambiente que impulsó a tope a los "Tigres de Oriente", el cuadro que vistió de rojo salió a buscar el partido desde el primer momento, aprovechando también los días que pasó en Jalisco entrenando y aclimatándose a la Perla Tapatía.

Comandados por Son Heung Min, los coreanos lucieron intensos e intentaron asediar a los checos, que de inicio salieron a defenderse bien y no dejarle espacios al peligroso ataque rival.

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La estrategia le salió bien por momentos, pues lograron anular el poderoso tridente de Lee Kang-in, Lee Jae-sung y el ya mencionado "Sonaldo", quien incluso lució desesperado por los pocos espacios.

El primer tiempo pasó sin mucha emoción por el orden defensivo de Chequia, pero ya en el segundo tiempo el partido se rompió gracias a que la apuesta de los europeos rindió frutos.

Al 59', Ladislav Krejčí rompió el empate con un remate de cabeza implacable, el cual se originó en un saque de banda, que se volvió una buena arma para los suyos por la potencia para lanzar el Trionda casi hasta el manchón penal.

El gusto no le duró mucho, pues Hwang In-beom frotó la lámpara y, luego de un gran pase filtrado, recortó a un defensa y al arquero para quedar solo frente al arco y con toda la calma la picó para empatar el encuentro.

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La remontada coreana llegó al 79', cuando Oh Hyeon-gyu llegó desde segunda línea para rematar una "diagonal matona" y tuvo suerte en un rebote que sirvió para poner a los suyos delante en el marcador.

Con tan poco tiempo en el reloj, Chequia fue a buscar el empate y, aunque lo consiguió con un cabezazo de Tomáš Souček, el gol fue anulado por fuera de juego, dejando a Corea del Sur con los tres puntos.

El siguiente encuentro para los "Tigres de Oriente" será frente a México el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. Por su parte, Chequia se medirá a Sudáfrica ese mismo día en el Estadio Atlanta.

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