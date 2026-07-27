Cruz Azul e Inter Miami disputarán la Campeones Cup 2026 el 16 de septiembre, luego de conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX y el título de la MLS

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Cruz Azul volverá a competir por un título internacional cuando enfrente al Inter Miami en la Campeones Cup 2026, torneo que reúne a los campeones de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro se jugará el próximo miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, casa del conjunto estadounidense, en un duelo que pondrá frente a frente a dos de los equipos más exitosos del último año en Norteamérica.

Así llegaron a la final

El Inter Miami consiguió su boleto tras coronarse campeón de la MLS y buscará conquistar por primera vez este trofeo ante su afición, encabezado por Lionel Messi como principal referente.

Por su parte, Cruz Azul obtuvo el derecho de disputar la Campeones Cup luego de derrotar a Toluca en el Campeón de Campeones del futbol mexicano, resultado que le permitió regresar a una competencia que no disputaba desde hace seis años.

La Máquina intentará ahora sumar un nuevo título internacional y sacarse la espina de la edición de 2020, cuando cayó en la final ante el Columbus Crew.

See you at Nu Stadium on Sept. 16. 👊🏆

Cruz Azul awaits in the Campeones Cup.



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Una revancha con sabor a historia

El partido tendrá un ingrediente especial para ambos equipos debido a que solo existe un antecedente oficial entre Cruz Azul e Inter Miami.

Ese encuentro se disputó el 21 de julio de 2023 durante la fase de grupos de la Leagues Cup y quedó marcado por el debut oficial de Lionel Messi y Sergio Busquets con la camiseta rosa.

Aquella noche, el partido parecía encaminado al empate, pero en tiempo de compensación Messi ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de las redes para sellar el triunfo 2-1 del conjunto estadounidense.

Ese torneo terminó convirtiéndose en el primer campeonato de la historia para Inter Miami.

Cabe señalar que Cruz Azul llegará con la misión de mantener la hegemonía reciente de la Liga MX en la Campeones Cup.

La edición más reciente quedó en manos de Toluca, que derrotó al LA Galaxy para darle al futbol mexicano un nuevo título en esta competencia.

Ahora será La Máquina la encargada de defender ese dominio frente a un Inter Miami que intentará aprovechar la localía y el peso de figuras como Messi para quedarse con el trofeo.