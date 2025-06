Bayern Múnich derrota a Boca Juniors y avanza a Octavos

Después de varios encuentros en los que el fútbol sudamericano parecía imbatible, cayó Boca Juniors en el encuentro frente al Bayern Múnich por 2-1 en su segundo encuentro del Mundial de Clubes.

Desde el inicio se especuló si el cuadro bávaro tomaría el cuadro bávaro tomaría el encuentro con seriedad, sin embargo, los de Vincent Kompany salieron con todo a buscar el encuentro, fieles a la historia del club.

