Harry Kane da la victoria en el minuto 94 al Bayern

El Bayern Múnich aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) con un gol de Harry Kane en el minuto 94

  27
  Agosto
    2025

El Bayern Múnich selló su pase a dieciseisavos de final de la Copa de Alemania de fútbol (DFB-Pokal) gracias al gol de Harry Kane en el minuto 94 al SV Wehen Wiesbaden (2-3), con lo que elevó a 31 la racha de partidos sin perder en la primera ronda de este torneo en el que quiere recuperar su corona.

El gigante de Baviera, 20 veces campeón y que la pasada edición del torneo no estuvo en la final, hizo gala de su poderío y llevó el ritmo desde el inicio del encuentro en el que Harry Kane golpeó primero de penalti a los 16 minutos.

La primera parte terminó con el Bayern por delante (0-1), pero ha sido en la segunda mitad cuando Olise anotó el segundo tanto, con un disparo abajo potente, que rompió definitivamente el encuentro, pero el Wehen no se rindió y Kaya firmó un doblete para igualar el partido (2-2) en el minuto 69.

EH UNA FOTO - 2025-08-27T150505.938.jpg

Florian Stritzel se vistió de héroe y atajó la pena máxima a Kane para conservar el empate, pero eso no impidió a Kane redimirse de esa acción y marcar de cabeza el tanto definitivo en el minuto 94 para mantener la racha del equipo bávaro en esta competición y romper los corazones de Wiesbaden.

- Ficha técnica:

2 - SV Weehen Wiesbaden: Florian Stritzel; Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Sascha Mockenhaupt (Wohlers, m. 71); Johansson (Nejad, m. 59), Gözüsirin, Bogicevic (Greilinger, m. 71), Schleimer; Argrafiotis (Flotho, m. 59) y Fatih Kaya (Lewald, m. 78).

3 - FC Bayern: Urbig; Guerreiro (Stanisic, m. 78), Kim MIn-Jae, Tah, Sacha Boey (Laimer, m. 77); Pavlovic (Goretzka, m. 67), Kimmich, Olise; Luis Diaz, Kane y Lennart Karl (Gnabry, m. 67).

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó al local May (53’) y al visitante Pavlovic (49’).

Goles: 0-1, M. 16: Kane. 0-2, M. 51: Olise. 1-2, M. 64: Kaya. 2-2, M. 69: Kaya. 2-3, M 94: Kane.


