Brody Malone cierra el Mundial de Gimnasia con oro en barra fija

Brody Malone culminó una impresionante actuación de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de gimnasia, obteniendo la segunda medalla de oro de su carrera en barra fija el sábado durante las finales del evento.

El estadounidense de 25 años realizó una emocionante rutina en el aparato, ejecutando una serie de liberaciones que lo llevaron a una puntuación de 14.933, justo por delante del campeón mundial general Daiki Hashimoto de Japón con 14.733. Joe Fraser de Gran Bretaña fue tercero con 14.700.

El oro de Malone, que se suma al que capturó en el mismo evento en el mundial de 2022, llegó un día después de que su compañero de equipo, Donnell Whittenburg, ganó el primer oro de su carrera el viernes en anillas. Malone y Whittenburg entrenan juntos en EVO Gymnastics en Florida.

"Donnell es un compañero de equipo increíble", dijo Malone a Olympics.com. "Después de verlo ayer, lo primero que me dijo fue: 'Mañana es tu turno'. Eso fue realmente motivador. Es bastante genial que podamos volver a casa al mismo gimnasio del club con dos medallas de oro".

El triunfo de Malone en su evento característico llegó dos años y medio después de que se destrozó la rodilla derecha durante un accidente fortuito en la barra fija a principios de 2023. Se recuperó un tiempo para ganar un tercer título nacional general en 2024 antes de ayudar al equipo masculino estadounidense a reclamar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

Malone, quien recientemente se casó, pareció retirarse después de eso, pero decidió continuar, al menos por ahora. Fue recompensado con un oro que culminó una sólida actuación para el programa masculino de Estados Unidos. Los estadounidenses ganaron tres medallas en total durante el evento, incluyendo un bronce para Patrick Hoopes en caballo con arzones.

Carlos Yulo de Filipinas añadió otro oro en salto de potro al que capturó en el mismo evento en los Juegos Olímpicos de 2024, su puntuación de 14.866 fue suficiente para superar a Artur Davtyan de Armenia con 14.833. Nazar Chepurnyi de Ucrania ganó el bronce.

Zou Jingyuan de China continuó su dominio en barras paralelas, ganando su cuarto oro en el evento mundial. Jingyuan, dos veces campeón olímpico en el aparato, obtuvo un 15.300, la puntuación más alta del evento masculino en cualquier disciplina fuera del 15.466 que logró durante la clasificación. Tomoharu Tsunogai de Japón reclamó la plata, mientras que Daniel Marinov, un ruso compitiendo como atleta neutral, ganó el bronce.

La japonesa Aiko Sugihara ganó un par de medallas el sábado. La gimnasta de 26 años obtuvo el oro en el ejercicio de suelo femenino con 13.833. Las británicas Ruby Evans y Abigail Martin se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

Sugihara también ganó el bronce en la viga de equilibrio detrás de la medallista de oro Zhang Qingying de China y la medallista de plata Kaylia Nemour de Argelia, quien añadió otra presea al oro que conquistó el viernes en barras asimétricas.

El Campeonato Mundial de 2026 se llevará a cabo en los Países Bajos.

Comentarios