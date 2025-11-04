Cerrar X
La comedia 'Nobody Wants This' renueva para una tercera temporada

Netflix confirmó la tercera temporada de la serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody dos semanas después de que se estrenara la segunda temporada

  • 04
  • Noviembre
    2025

La comedia romántica protagonizada por Kristen Bell, "Nobody Wants This", tendrá una tercera parte.

Esta noticia fue confirmada por la plataforma de streaming Netflix mediante sus redes sociales.

En su publicación se puede apreciar un video en el que la actriz estadounidense le comparte esta noticia a sus compañeros en la serie mediante videollamadas individuales.

La renovación por una temporada más se produce dos semanas después de que se estrenara la segunda temporada de la serie, la cual está vagamente inspirada en la vida de su creadora, Erin Foster.

"Nobody Wants This", protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, sigue a una mujer agnóstica con un programa radiofónico sobre sexo y citas que se enamora de Noah, un rabino.

Durante la segunda temporada se siguió la evolución de esta relación después de haberse comprometido y que además contó con estrellas invitadas como Leighton Meester ('Gossip Girl'), quien a su vez es esposa de Brody en la vida real; o el ganador del Emmy Seth Rogen, quien también interpretó a un rabino.


