Cadereyta se corona en nacional de Ligas Pequeñas de beisbol

La novena regia, de la categoría Pee Wee 9-10 años de edad, representará a México en el Torneo Latinoamericano que se celebrará en Puerto Rico en próximos días

El equipo Pájaros Locos de Cadereyta se coronó campeón nacional con una actuación histórica que hoy los coloca como representantes de México en el Torneo Latinoamericano que se celebrará en Puerto Rico, llevando con orgullo el nombre de Cadereyta a nivel internacional.

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Rodríguez “El Cuate” entregó reconocimientos a la selección infantil de beisbol de Cadereyta, categoría Pee Wee 9-10 años, equipo Pájaros Locos de Cadereyta, tras conquistar el campeonato nacional de Ligas Pequeñas.

“Ustedes ya hicieron historia y le regalaron una enorme alegría a Cadereyta; hoy llevan con ustedes el orgullo de sus familias, el esfuerzo de sus entrenadores y los sueños de muchos niños que los ven como ejemplo; viajen a Puerto Rico con la misma pasión y entrega que los trajo hasta aquí; disfruten cada momento, luchen cada pelota y nunca dejen de creer en ustedes mismos; porque ya demostraron que cuando el talento se une con el trabajo y el corazón, no existen límites”, expresó el alcalde.