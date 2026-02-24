Podcast
Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_18_01_AM_19ffd69b0e
Deportes

Niños toreros brillan y se lucen en el ruedo

Matías Mora, Joaquín Macías, Novak Mendoza, Nicolás Pedraza “Luca” y Brandon Garza arman fiesta en la plaza de toros de Cadereyta Jiménez, Nuevo León

  • 24
  • Febrero
    2026

Agradable festejo de Niños Toreros se presentó en la Plaza de Toros de Cadereyta Jiménez, donde hubo pinceladas en el ruedo y el público se fue feliz.

Se presentaron, de Aguascalientes, Matías Mora y Joaquín Macías; de Monterrey, Novak Mendoza y Nicolás Pedraza “Luca” y el de casa, Brandon Garza. 

WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.17.58 AM.jpeg

Cada cual con sus enseñanzas.

Trazos maravillosos.

Ejecuciones del trabajo de salón a la realidad.

Valor y entrega.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.18.05 AM.jpeg

Mostraron en sí que tienen un buen avance y dan esperanza a sus escuelas.

La tarde fue para apoyo de la Academia Municipal “Roque Díaz” de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 

Hubo autoridad, Sergio de León Silva, quien al cerrar el festejo señaló que: “El festival estuvo muy bueno, muchos detalles de los chavos”.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.18.01 AM.jpeg

Se deja ambiente y sed de ver toros... Ya hay para el próximo fin de semana.


