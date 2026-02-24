Niños toreros brillan y se lucen en el ruedo

Agradable festejo de Niños Toreros se presentó en la Plaza de Toros de Cadereyta Jiménez, donde hubo pinceladas en el ruedo y el público se fue feliz.

Se presentaron, de Aguascalientes, Matías Mora y Joaquín Macías; de Monterrey, Novak Mendoza y Nicolás Pedraza “Luca” y el de casa, Brandon Garza.

Cada cual con sus enseñanzas.

Trazos maravillosos.

Ejecuciones del trabajo de salón a la realidad.

Valor y entrega.

Mostraron en sí que tienen un buen avance y dan esperanza a sus escuelas.

La tarde fue para apoyo de la Academia Municipal “Roque Díaz” de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Hubo autoridad, Sergio de León Silva, quien al cerrar el festejo señaló que: “El festival estuvo muy bueno, muchos detalles de los chavos”.

Se deja ambiente y sed de ver toros... Ya hay para el próximo fin de semana.

