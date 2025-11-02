Cerrar X
AP_25306832543105_44c7b66b94
Deportes

Cam Little supera la marca del gol de campo más largo de la NFL

El pateador de Jacksonville anotó un gol de campo de 68 yardas, superando al de Justin Tucker de 66 yardas en 2021 con los Baltimore Ravens

  • 02
  • Noviembre
    2025

El pateador Camm Little de los Jacksonville Jaguars hizo historia al convertir el gol de campo más largo de la historia de la NFL.

El gol de campo de 68 yardas sucedió durante la parte final de la primera mitad del juego que enfrentaba a Jacksonville contra Las Vegas Raiders de este domingo.

Con esto, Little superó a Justin Tucker, quien poseía el récord con un gol de campo de 66 yardas en 2021 que le dio a los Baltimore Ravens una victoria de 19-17 sobre los Detroit Lions.

Además de esto, la patada de Little fue limpia, pues la de Tucker golpeó el travesaño.

Little llegó al juego habiendo fallado tres de sus últimos cuatro intentos de gol, incluyendo un intento de punto extra. Pero los entrenadores de los Jaguars insistieron en que tenían fe en el profesional de segundo año, quien logró un gol de 70 yardas en la pretemporada.

Además de romper el récord de la NFL, el pateador de los Jaguars batió su propia marca, pues su tiro más largo había sido de 59 yardas el 17 de noviembre de 2024, contra los Lions.

Perdiendo 6-0, los Jaguars comenzaron en su propia yarda 31 con 28 segundos restantes en la mitad y avanzaron 19 yardas en tres jugadas. Trevor Lawrence detuvo el reloj en el medio del campo para preparar a Little para el gol de campo que rompió el récord.

Little añadió un gol de campo de 33 yardas con 9:53 restantes en el tercer cuarto para empatar el juego a 6-6.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_03_T140848_252_8b98cb0175
Fallece Carlos Hurtado, famoso promotor del futbol mexicano
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T132104_318_c43482c331
Hilary Duff regresa a la música con su nuevo sencillo 'Mature'
AP_25306857090873_60de42b70e
Marcedes Lewis: el tight end más viejo de los Denver Broncos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×