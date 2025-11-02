Cam Little supera la marca del gol de campo más largo de la NFL

El pateador Camm Little de los Jacksonville Jaguars hizo historia al convertir el gol de campo más largo de la historia de la NFL.

El gol de campo de 68 yardas sucedió durante la parte final de la primera mitad del juego que enfrentaba a Jacksonville contra Las Vegas Raiders de este domingo.

Con esto, Little superó a Justin Tucker, quien poseía el récord con un gol de campo de 66 yardas en 2021 que le dio a los Baltimore Ravens una victoria de 19-17 sobre los Detroit Lions.

Además de esto, la patada de Little fue limpia, pues la de Tucker golpeó el travesaño.

CAM LITTLE JUST KICKED THE LONGEST FG IN NFL HISTORY! 68 YARDS! pic.twitter.com/WGZb6O9xhX — NFL (@NFL) November 2, 2025

Little llegó al juego habiendo fallado tres de sus últimos cuatro intentos de gol, incluyendo un intento de punto extra. Pero los entrenadores de los Jaguars insistieron en que tenían fe en el profesional de segundo año, quien logró un gol de 70 yardas en la pretemporada.

Además de romper el récord de la NFL, el pateador de los Jaguars batió su propia marca, pues su tiro más largo había sido de 59 yardas el 17 de noviembre de 2024, contra los Lions.

Perdiendo 6-0, los Jaguars comenzaron en su propia yarda 31 con 28 segundos restantes en la mitad y avanzaron 19 yardas en tres jugadas. Trevor Lawrence detuvo el reloj en el medio del campo para preparar a Little para el gol de campo que rompió el récord.

Little añadió un gol de campo de 33 yardas con 9:53 restantes en el tercer cuarto para empatar el juego a 6-6.

