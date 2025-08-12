Cam Little, con una patada histórica, pone a soñar a los Jaguars

En Jacksonville todavía resuena el eco del cañonazo de Cam Little. Fue un momento que detuvo el aire en el EverBank Stadium y que, de haber ocurrido en temporada regular, habría reescrito la historia de la NFL: un gol de campo de 70 yardas que habría borrado por cuatro yardas la marca del legendario Justin Tucker.

Ocurrió el sábado, en la última jugada de la primera mitad del duelo de pretemporada contra los Pittsburgh Steelers.

El ovoide voló como un misil y se incrustó entre los postes para cerrar con un rugido una mitad que, a la postre, terminaría en derrota 31-25 para los Jaguars.

“Fue un momento especial”, resumió el coordinador de equipos especiales Heath Farwell. Y no era exageración.

Los compañeros de Little sabían que tenía la pierna para lograrlo. Logan Cooke, pateador de despeje y sostén, recordó que en un entrenamiento reciente ya había convertido desde 72 yardas. “Cuando lo conecta, piensas: ‘Está bien, tiene que ser bueno’”, dijo.

El vestidor explotó en festejo. Travon Walker, ala defensiva, lo calificó como “único en la vida”. “No se ve tanto. Me quito el sombrero ante Cam. Es un gran pateador. Cuando vamos a un gol de campo, sabemos que 50 yardas son pan comido para él”, aseguró.

Little, apenas en su segundo año, confesó que sueña con que esta temporada alguien —tal vez él mismo— rompa oficialmente la barrera de las 70 yardas en un juego que cuente.

El entrenador en jefe Liam Coen sabe que tiene un arma letal en las piernas de su joven pateador: “No vamos a intentar 70 yardas a la ligera, pero en momentos críticos, cuando necesitamos puntos, sabemos que podemos darnos una oportunidad”.

Por ahora, la NFL no tiene nuevo récord… pero sí una advertencia: en Jacksonville hay un cañón listo para disparar.

Los destacados

Justin Tucker es el dueño del récord oficial en temporada regular: 66 yardas impecables que reescribieron la historia en 2021.

Brandon Aubrey continúa esa tendencia con un 65 muy reciente, en 2024.

Matt Prater se mantiene como leyenda del rango con sus 64 yardas en las heladas noches de diciembre de 2013.





Comentarios