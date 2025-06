¡Campanazo! Botafogo derrota al PSG y está cerca de Octavos

La sorpresa que todo mundo esperaba, pero que parecía nunca llegaría, se hizo realidad, como si de fútbol retro se tratara, Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, le pegó 1-0 al PSG en el Mundial de Clubes y tiene casi seguro su pase a los Octavos de Final de la justa.

El solitario gol de Igor Jesus al 36', aunado a una actuación para el recuerdo de la defensa sirvieron para abollarle la corona al mejor equipo de Europa, que se cansó de generar oportunidades.

Contrario a los otros equipos del Viejo Continente que no lograron llevarse victorias, el PSG sí mostró su poderío durante todo el encuentro, con esa posesión obsesiva, las conexiones y el orden táctico, simplemente la pelota le rindió honor a su apodo de "caprichosa" y decidió no entrar en la red.

Curiosamente, el único tanto del encuentro llegó de forma insólita, en un balón entre líneas que recibió el ya mencionado Igor Jesus, quien tenía solo dos jugadores por delante y logró sacar un leve disparo que se desvió y se metió en la portería.

Después de eso comenzó un show ofensivo del París, con tiros de esquina, centros, tiros libres, jugadas de tiki-taka y jugadas individuales, pero simplemente el balón no quiso rodar a su favor.

Conforme pasaron los minutos se empezó a notar la desesperación en la gente del cuadro francés y ese famoso "ojo de tigre" en los del "Fogao" que se defendieron con garras y dientes para mantener la ventaja.

Aunque estuvo muy lejos de ese famoso "jogo bonito" Botafogo mostró ese estilo sudamericano que tanto éxito ha tenido y se llevó tres puntos de oro que le aseguraron su lugar en los Octavos de Final del Mundial de Clubes.

La siguiente prueba para los cariocas será el Atlético de Madrid, cuadro al que enfrentarán el lunes 23 de junio a las 13:00 horas, mientras que el PSG hará lo propio contra el ya eliminado Seattle Sounders, al que tiene que derrotar forzozamente para avanzar; por su parte, el Botafogo le basta con un empate para clasificar y como líder de grupo.

