El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a las críticas que rodearon al torneo y acusó a algunos sectores de difundir 'odio y falsos rumores'

Inicio / Deportes / FIFA defiende organización del Mundial FIFA 2026™ ante críticas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió el silencio una semana después de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lanzó una dura respuesta contra quienes cuestionaron distintos aspectos del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un extenso comunicado de alrededor de 900 palabras publicado en su cuenta de Instagram y en el portal oficial de la FIFA, el dirigente aseguró que el organismo entregó “el mejor espectáculo del mundo” y acusó a algunos críticos de concentrarse en generar polémica en lugar de reconocer el impacto positivo del campeonato.

“Lamento que estuvieran tan consumidos por el odio y la crítica que se lo perdieron todo”, escribió Infantino.

El dirigente dirigió sus comentarios a quienes, según afirmó, pasaron el torneo “detrás de sus plumas y papeles” o “detrás de sus pantallas difundiendo odio y falsos rumores”.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA enfrentó diversos cuestionamientos relacionados con la organización del torneo.

Entre los temas más señalados estuvieron la negativa de ingreso a Estados Unidos para algunos integrantes de la delegación iraní, un árbitro de Somalia y varios aficionados extranjeros.

También generaron controversia los elevados precios de los boletos, las pausas comerciales introducidas durante los partidos y la decisión de la FIFA de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun evitara una suspensión inmediata tras una tarjeta roja.

Pese a ello, Infantino defendió el desarrollo del torneo y destacó la respuesta de los aficionados.

“Cada ciudad estaba abarrotada de aficionados de todo el mundo. Mientras ellos celebraban, ustedes estaban ocupados sembrando semillas de odio”, afirmó.

Defiende el manejo del caso Irán

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la situación de Irán durante el torneo.

La posibilidad de que la selección iraní disputara partidos en territorio estadounidense fue motivo de debate durante meses debido al conflicto diplomático entre ambos países.

Finalmente, el equipo iraní participó sin incidentes mayores y realizó parte de su preparación en México antes del inicio del campeonato.

Infantino sostuvo que la FIFA contribuyó a tender puentes en medio de un escenario internacional complejo.

“Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajamos incansablemente para unir a dos países en guerra”, señaló.

El dirigente también respondió a las críticas por la negativa de visados para algunos aficionados.

“Ustedes mencionaron a las pocas personas a las que se les negaron visas y pasaron por alto a los millones a quienes se les aprobaron”, escribió.

La polémica por Balogun

Otro tema que abordó fue la controversia en torno al delantero estadounidense Folarin Balogun.

La FIFA fue señalada por aplazar la sanción derivada de una tarjeta roja, una medida poco habitual a nivel internacional.

Aunque el organismo no anuló la expulsión, sí permitió que la suspensión quedara condicionada durante un periodo de prueba, decisión que despertó sospechas de trato preferencial hacia el equipo anfitrión.

Infantino defendió la resolución.

“Las decisiones posteriores de no sancionar a jugadores en determinadas situaciones son rutinarias”, aseguró. Hasta el momento, la FIFA no ha publicado el fallo completo del proceso disciplinario relacionado con el atacante estadounidense.

En la parte final de su comunicado, el presidente de la FIFA insistió en que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cumplió con su objetivo de generar unión y emociones entre millones de aficionados alrededor del planeta.