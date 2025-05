Canelo Álvarez no tiene el KO como objetivo en pelea contra Scull

Canelo Álvarez, en preparación para su pelea contra William Scull el 3 de mayo de 2025 en Riyadh, Arabia Saudita, ha declarado que no busca específicamente un nocaut, sino que confía en que este "va a salir solo" si se presenta la oportunidad.

Esta estrategia refleja su enfoque en dominar el combate con técnica y paciencia, dejando que el KO sea una consecuencia natural de su desempeño.

La pelea, donde defenderá sus títulos supermedianos de la AMB, CMB y OMB, es vista como un desafío significativo, ya que Scull, invicto y obligatorio de la FIB, promete no ser un rival fácil.

🧵 𝐅𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐚𝐝 🧵



Mexican star Canelo Alvarez heads to Riyadh for an undisputed clash with William Scull.



With a Terence Crawford fight in the pipeline, will Canelo win in emphatic fashion on Cinco de Mayo weekend?#CaneloScull pic.twitter.com/fkHPr18aHY