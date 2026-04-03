Confirman pelea de Canelo Álvarez en Arabia Saudita pese a guerra

El regreso de Saúl Álvarez ya tiene rumbo definido. Luego de semanas de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, se confirmó que el mexicano volverá al ring el 12 de septiembre en Arabia Saudita, tal como estaba contemplado en su acuerdo comercial.

Riad se mantiene como sede

El promotor Turki Al-Sheikh despejó las dudas sobre la viabilidad del evento, en medio de las preocupaciones por la seguridad aérea y los ataques en la región derivados de la confrontación entre Irán e Israel.

A través de redes sociales, el dirigente aseguró que el país mantiene condiciones para albergar espectáculos de gran escala.

“Estamos ultimando los detalles de la temporada de Canelo en Riad para septiembre”, señaló, al tiempo que reconoció que, pese al contexto, la actividad continúa con normalidad.

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Yes, I am very busy with other stuff. Thank God my country is safe and we are happy, even when we are close to war. Thank you for asking. Missile and drones coming to my country each day.



And to prove your point that I am too busy and not interested in boxing anymore,… https://t.co/GR894zig21 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 1, 2026

Las dudas surgieron debido al incremento de ataques con misiles y drones en la zona, lo que incluso provocó ajustes en otros eventos deportivos internacionales.

Arabia Saudita, aunque no es el epicentro del conflicto, ha resentido el impacto indirecto, como la cancelación de actividades de alto perfil, entre ellas una fecha de Fórmula 1 programada para abril.

Aun así, el proyecto deportivo encabezado por Al-Sheikh sigue en marcha e incluye más combates relevantes en el calendario.

Mbilli, el rival por el trono supermediano

El Consejo Mundial de Boxeo confirmó que el oponente del tapatío será el francés Christian Mbilli, quien fue elevado como campeón absoluto de las 168 libras tras la salida de Terence Crawford.

Cabe señalar que el enfrentamiento fue priorizado por el organismo, incluso por encima de otras defensas obligatorias, con el objetivo de concretar un duelo de alto nivel en una fecha simbólica para el boxeo mexicano: el fin de semana de la Independencia.

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