La plaza de toros “Lorenzo Garza” cumple años el 29 de agosto, pero un día antes, el 28, tendrá un festejo a las 20:30 horas con grandes figuras del toreo

Inicio / Deportes / ¡Cartelazo de lujo para el 89 aniversario de la Monumental!

Espectáculos Monterrey, empresa que comanda los destinos de la emblemática Monumental Lorenzo Garza, anunció ayer miércoles un cartelazo de postín con lo mejor de la torería mexicana a pie y a caballo y triunfadores en esta plaza, para la corrida de celebración del 89 aniversario del templo regiomontano del toreo ubicado en la colonia Del Prado.

El festejo, anunciado para el próximo viernes 28 de agosto a las 20:30 horas, estará encabezado por el excelentísimo caballero del rejoneo mexicano, el queretano Tarik Othón, quien durante la lidia de sus dos ejemplares será acompañado en una actuación especial por el temerario y valiente grupo de Forcados Amadores de México, en tanto que en la lidia ordinaria, acartelados están lo mejor de lo mejor en la joven baraja taurina mexicana: el valeroso diestro queretano Diego San Román y el osado “Huracán de Morelia”, Isaac Fonseca, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la prestigiada dehesa tlaxcalteca de “La Soledad”, propiedad de los sucesores de don Mariano González González.

Asimismo, la empresa anunció que a partir del próximo lunes 3 de agosto iniciará la preventa en línea a través de la plataforma de Superboletos.com y a partir del sábado 15 de agosto en las taquillas de la plaza en un horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Entérate

Este es el cartel para la corrida de aniversario de la plaza de toros Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”:

Viernes 28 de agosto

20:30 horas

REJONEADOR

Tarik Othón

FORCADOS

Amadores de México

TOREROS A PIE

Diego San Román

Isaac Fonseca

Toros de la ganadería “La Soledad”