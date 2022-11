¡Cartelazo para el mejor público de México!

La tercia de “mostruos” del toreo, Alejandro Talavante, Joselito Adame y Leo Valadez, estarán este viernes en la Monumental Monterrey.

La Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, considerada por los toreros y conocedores como una de las plazas más importantes en el universo taurino, ha confeccionado especialmente para hoy viernes en punto de las 20:30 horas uno de los mejores carteles y más rematados que se han visto en los últimos tiempos en esta ciudad, para complacer al exigente y mejor público taurino de México, el de Monterrey.



Y es que la ciudad, además de ser reconocida eminentemente futbolera, la afición y el público sensible a la interpretación de las bellas artes y conocedor y emotivo a las manifestaciones del arte del toreo, se cuece aparte y por ello goza de un gran prestigio que ha trascendido más allá de las fronteras de los tendidos de sus cosos para proyectarse a nivel mundial.



Por ello, aunque por cosas del destino el próximo viernes en la noche se empalman el futbol femenil y los toros, el publico conocedor, reconocido como culto y sensible a las emociones emanadas del arte, la entrega y la pasión, según se ha visto en las taquillas del coso Monumental, hará una gran entrada para disfrutar una gran noche de toros.



Alejandro Talavante, con sus 16 años de matador de toros acumula un basta experiencia adquirida a lo largo de su carrera con sus 704 corridas toreadas donde a cortado 745 orejas y ocho rabos con las que llega a la Monumental Monterrey precedido de una gran maestría en su quehacer artístico, un poder absoluto en su técnica taurina y una entrega total que le han permitido colocarse en la cumbre del toreo y por ende, en el gusto de todos los gusto de todos los públicos del universo taurino.



“Joselito de Oro”, Joselito Adame, desde hace años ya, se ha apoderado del trono como monarca indiscutible del toreo mexicano en el mundo. Su pundonor, honradez y honestidad en su carrera lo han colocado en la cima para defender y pelear ante cualquiera, su título como figura cumbre del toreo Mexicano. El diestro, que por cosas del infortunado destino no ha logrado conseguir abrir la “puerta grande” de Madrid, es toda entrega, todo valor y toda honradez que lo ha catapultado para que su valía como torero, sea reconocida en todo el universo taurino.



Por su parte Leo Valadez, en sus cinco años como matador de toros, se ha convertido en un auténtico “león” de los ruedos, donde a base de entrega a logrado conquistar con sonados triunfos, los públicos de México, Europa y Sudamérica. Valadez es un diestro que muestra a cada lance y a cada pase en quehacer torero, su férrea voluntad de convertirse en una gran figura del toreo.



Además de ellos, el grandioso público regiomontano tendrá la oportunidad de disfrutar un excelentísimo encierro de la ganadería del afamado y escrupuloso criador, don Julio Delgado que por si solo, es garantía de la soberbia casta y bravura que reclama los aficionados para disfrutar un espectáculo de gran calidad, a la altura de la afición regiomontana.