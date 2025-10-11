Cerrar X
Cerveceros vencen 3-1 a Cachorros y buscan ganar la Liga Nacional

Ahora, Milwaukee se enfrentará a los Dodgers, que vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos y quieren volver a la Serie Mundial

Andrew Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, William Contreras y Brice Turang añadieron sendos vuelacercas y los Cerveceros de Milwaukee se impusieron el sábado 3-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros dejaron atrás su reciente historia de frustraciones en los playoffs, al ganar el quinto y decisivo juego de su serie divisional.

Milwaukee, que comparece por séptima vez en los playoffs en los últimos ocho años, logró su primera victoria en una serie de postemporada desde que barrió a Colorado en la divisional de 2018.

Los Cerveceros estuvieron al borde de su segunda aparición en la Serie Mundial en la historia aquel año antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora sostendrá otro enfrentamiento en las mismas instancias con los Dodgers, que vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos.

El primer duelo Dodgers-Cerveceros está pautado para el lunes en Milwaukee.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 1-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-0, William Contreras de 4-1 con una anotada. El mexicano Joey Ortiz de 3-0.


