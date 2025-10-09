Error de Kerkering pone a los Dodgers en la Serie de Campeonato
Un mal tiro a home en la entrada 11 permitió a Dodgers vencer 2-1 a Filis y avanzar en la postemporada, enfrentando ahora a Cachorros o Cerveceros
- 09
-
Octubre
2025
Orion Kerkering manejó mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran este jueves 2-1 a los Filis de Filadelfia en 11 innings y se instalaran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
En vez de disparar a la inicial con las bases llenas para hacer el tercer out de la undécima entrada, Kerkering tiró hacia home y lo hizo de manera sumamente defectuosa.
Al percatarse de su yerro, el pitcher agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas. Su lanzamiento pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim cruzaba el plato.
Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional. En la Serie de Campeonato, se medirán con los Cachorros de Chicago o Milwaukee.
Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. El descuido y la carrera detonaron el júbilo de 50,563 espectadores en el Dodger Stadium, quienes habían soportado tensos y de pie los últimos tres innings.
Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Andy Pagés de 5-0.
