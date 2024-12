Charlie Woods, hijo de Tiger, logra un hoyo en uno en campeonato

Tiger Woods no es el único miembro de su familia capaz de producir grandes momentos. Su hijo Charlie, de 15 años, logró su primer hoyo en uno el domingo en el Campeonato PNC.

Woods estaba más emocionado que si él mismo hubiera hecho el hoyo en uno.

Charlie Woods golpeó con un hierro 7 desde 175 yardas en el hoyo cuatro, par-3, en el Ritz-Carlton Club Orlando durante la ronda final del torneo que empareja principalmente a campeones de majors con miembros de su familia.

Ni siquiera sabía que había entrado en el hoyo. Una gran imagen junto al green comenzó a vitorear salvajemente, al igual que otro grupo de aficionados al otro lado del hoyo, la mayoría levantando su dedo índice — algunos hacia abajo para indicar que había entrado en el hoyo, otros hacia arriba para mostrar su puntuación. Las cámaras de televisión finalmente se lo confirmaron.

Woods abrazó fuertemente a su hijo, luego lo empujó juguetonamente.

“El primero”, dijo Charlie mientras las cámaras lo rodeaban.

Mejor aún, les dio un empate temporal en la cabeza de la competencia. Este es el quinto año consecutivo que Woods y su hijo participan en el torneo de 36 hoyos.

CHARLIE WOODS HITS HIS FIRST HOLE-IN-ONE ‼️



TIGER WAS HYPED 🙌



(via @GolfChannel)

pic.twitter.com/OosSF3PBo4