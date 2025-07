Chelsea aplasta al PSG y se proclama campeón del mundo

Contra todo pronóstico, el Chelsea venció al París Saint Germain en la Final del Mundial de Clubes, pero no solo eso, sino que goleó al campeón de Europa por 3-0 con un doblete de Cole Palmer.

A diferencia de lo que mostró a lo largo de toda la temporada, esa característica presión francesa no lució tanto, pues los "Blues" salieron a plantear un partido totalmente defensivo y buscando salir a la contra.

COLE PALMER’S OPENER — FROM EVERY ANGLE 🎥 The touch. The finish. The bottom corner. Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/Yyy1PdoKcN

Así cayó el primer tanto de la noche, apenas al 22', cuando Malo Gusto recorrió la banda con total libertad, pues Nuno Mendes estuvo fuera de posición, lo que le permitió meterse casi hasta el área chica y tras una serie de rebotes, Cole Palmer recibió al borde del área y metió el clásico "pase a la red" con el que abrió el marcador.

Nuevamente, un latigazo abrió las puertas para el Chelsea, pues al minuto 30 la banda izquierda fue descuidada, cosa que aprovechó Palmer, quien condujo a placer hasta el borde del área y en una calca del primer tanto, tiró otro pase a la red y duplicó la ventaja.

Deja Vu Vibes! See his second Cole Palmer goal from ALL ANGLES 🎯🔥



It’s like watching the first... but somehow colder 🧊



Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/j6I3kXw1lS