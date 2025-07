Arsenal ficha a Noni Madueke, campeón mundial con Chelsea

La sucesión de fichajes de Arsenal continuó este viernes con la adquisición del delantero inglés Noni Madueke procedente de Chelsea.

Se trata del cuarto fichaje de los Gunners este verano boreal. Ya habían adquirido a los centrocampistas Martín Zubimendi y Christian Norgard y el arquero Kepa Arrizabalaga.

Madueke, de 23 años, completó dos temporadas y media con Chelsea, y acaba de consagrarse campeón del Mundial de Clubes y la Conference League.

Talent in abundance.



Noni Madueke is a Gunner ✍️



Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz