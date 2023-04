'Chicharito' revela por qué estuvo ausente en la Selección

Luego de dos años de ausencia en la Selección Mexicana, Javier 'Chicharito' Hernández rompió el silencio y reveló por qué quedó fuera del Tricolor por tanto tiempo.

En entrevista para Fox Sports, el delantero del LA Galaxy dijo que su ausencia en la Selección Nacional se debió a una decisión errónea que tomó por un compañero.

Hernández detalló que su ausencia en la Copa del Mundo de 2022 también se debió a un momento complicado que vivió con sus hijos.

El futbolista tapatío admitió que en cierto modo hubo un poco de verdad en lo que decían sobre él y su falta de interés por estar en el Tricolor, pues dejó en claro que no iba dejar de ver a su familia todo un año para competir.

“Te voy a explicar algo, y te lo voy a decir al chile: Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir la Selección, fue mentira, pero también hubo poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la Selección en esos momento no veo a mis hijos. No los veo todo un año, no iba hacer eso”, detalló.