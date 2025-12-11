Podcast
Deportes

Oficializa Chivas salida de Javier 'Chicharito' Hernández

Chivas anunció la salida de 'Chicharito' Hernández tras su segunda etapa en el club, resaltando su liderazgo, profesionalismo y el impacto que dejó en jóvenes

Chivas oficializó este jueves el cierre de la segunda etapa de Javier “Chicharito” Hernández como jugador del Guadalajara, una decisión que el club acompañó con un mensaje de reconocimiento hacia el papel que el histórico delantero desempeñó dentro y fuera de la cancha.

En el comunicado difundido por la institución, el Rebaño destacó que la vuelta de Hernández no solo significó recuperar a uno de los máximos ídolos del club, sino sumar a un líder natural cuyo impacto trascendió las alineaciones y los minutos de juego.

La directiva subrayó que el delantero “se convirtió en un referente para los jóvenes, compartiendo disciplina, entrega y una ética de trabajo que fortaleció al grupo”.

Su presencia, añadieron, ayudó a configurar un entorno más competitivo y profesional en el vestidor.

“En su regreso a casa, Chicharito aportó toda su experiencia y representó una guía para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando ‘Hormiga’ González”, expresó la institución, recordando el papel clave del atacante como mentor del ahora campeón de goleo.

Una última gran noche en el Akron

Hernández vivió un momento especialmente emotivo en la última jornada del torneo regular. Ante Rayados, en el Estadio Akron, marcó un gol en tiempo añadido que selló el 4-2 definitivo y desató una celebración que quedó grabada entre los aficionados.

El delantero corrió hacia la grada, besó el escudo y se fundió en abrazos con sus compañeros. Las lágrimas, visibles ante las cámaras, confirmaron que aquella noche tenía tintes de despedida. Ese triunfo aseguró el pase directo del Rebaño a la Liguilla.

La otra cara: el penal fallado ante Cruz Azul

Sin embargo, semanas después en los cuartos de final contra Cruz Azul, Hernández falló un penal que pudo cambiar la historia de la serie. 

El Guadalajara quedó eliminado con un global de 3-2. Ese encuentro en el Olímpico Universitario acabó representando su último partido oficial con la camiseta rojiblanca en esta etapa.

El ascenso de la "Hormiga" González

Mientras Hernández cerraba su capítulo, Armando ‘Hormiga’ González firmaba el mejor torneo de su carrera.

Con 12 goles, compartió el liderato de goleo del Apertura 2025 y se convirtió en una de las figuras emergentes del futbol mexicano.

Cabe señalar que cada vez que González anotó, Chivas no perdió, un dato que refuerza la relevancia del joven atacante dentro del esquema del club.

Su promedio, un gol cada 93 minutos, lo coloca entre los ofensivos más efectivos del certamen.

La afición lo adoptó como ídolo instantáneo, incluso con homenajes peculiares como los cosplay de Goku que inundaron las tribunas.

Para muchos, el legado de "Chicharito" se refleja directamente en el crecimiento del delantero tapatío.

Un regreso que también dejó huella

Hernández volvió a Chivas para el Clausura 2024, con el objetivo de aportar liderazgo a un grupo en transición.

A lo largo de su carrera con el Rebaño, conquistó el título del Apertura 2006 y el campeonato de goleo del Bicentenario 2010, antes de abrirse paso hacia Europa, donde brilló con Manchester United, Real Madrid y otros clubes de élite.

Además, su nombre está escrito en la historia de la Selección Mexicana, ya que marcó 52 goles, y se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos, y presencia en tres Copas del Mundo.

 

 


