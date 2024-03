'Chihuas' advierte que dará título mundial de box a Nuevo León

Hace 10 años el boxeador de Santa Catarina, Nuevo León, Francisco "Chihuas" Rodríguez, se proclamó campeón mundial en la Arena Monterrey, historia que una década después quiere repetir, según lo manifestó en entrevista.

“El sábado pelea el campeón de los supermoscas, Julio Cesar "El Rey" Martínez, yo soy el número 1 y mandatorio, después de que él gane el sábado, empiezan las negociaciones para la pelea contra él, y me gustaría que se diera aquí en Monterrey, somos una ciudad que no le pide nada a ninguna otra ciudad para hacer un evento de esta magnitud, un escenario como la Arena Monterrey, como para hacer una función de título mundial con la mano en la cintura, además es una ciudad que merece tener de nuevo a su campeón mundial, y, con el favor de Dios, les voy a traer el título mundial a Nuevo León”, dijo el ex doble monarca de los pesos paja.

Hace unas semanas, "Chihuas" derrotó claramente al "Popotitos" Torres, pero antes de ese combate venció al "Trino" Córdova por decisión, dejando muchas dudas, lo cual reveló, le dejó muchas enseñanzas.

“En mi última pelea contra Córdova me vi muy mal, hubo muchos que dijeron que me ganó, este es un deporte de apreciación, pero pasó esa pelea, me vi muy mal, salí muy lastimado, bastante cortado y ya no quería boxear, terminé esa pelea que supuestamente era de trámite para mí, fácil entre comillas, se suponía que tenía que ganar rápido, pero me complicó, ya me andaban tumbando, pero me han motivado de nuevo, mi equipo, mi familia, mi manager Mariano”

Pero retrocediendo al pasado, "Chihuas" se puso sincero y habló de lo difícil que la pasó después de conseguir los campeonatos mundiales.

“Soy un muchacho que vengo de barrio, somos boxeadores que no estamos acostumbrados a ciertas cosas, a nadie le enseñan por donde irse, nadie habla de ti y de repente, tienes 20 años, gano mi primer título, cinco meses después gano mi segundo título mundial y luego unificado, que es muy difícil y no cualquiera lo hace, gano mi segundo título mundial y ahí empezó todo, todo de lo que debemos de cuidarnos y debemos de tener a alguien para que nos vaya guiando”

Rodríguez Jr. prosiguió con su charla, “Me empecé a creer mucho, yo decía, ‘Échenme a quien sea, a quien sea le gano’, cuando no debe de ser así, le empecé a faltar el respeto a mi deporte, ya no entrenaba igual, ya no me aplicaba, por ahí viene lo que empecé a subir de peso porque no hacía mi dieta igual, empezaron una serie de problemas de que las amistades que te empiezan a sacar de tu línea, vas bien enfocado, pero ellos me desviaban para todos lados, y así empezó todo, y me arrepiento”.

Sin embargo, ‘Chihuas’ confesó que hoy piensa que todo sucedió por algo, “Hoy digo que todo lo que pasó me preparó para este momento, porque fui campeón mundial hace 10 años, he disputado el título y no he podido ganarlo porque he peleado con cosas en contra, pero me he comportado al nivel, entonces todas esas derrotas y fracasos que he tenido me han preparado para este momento, estoy seguro de que lo voy a lograr de nuevo, voy a ser campeón mundial, y cuando lo sea, voy a saber cómo digerir todo, no como aquella vez que me llegó de golpe y te mareas, luego uno se empieza a creer lo que no es, tienes que trabajarlo para mantenerte y eso no me lo dijeron”.

