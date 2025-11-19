Confirma FIFA fechas para repechaje del Mundial 2026

La FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey albergarán el torneo que entregará las dos últimas plazas para la Copa del Mundo 2026, un repechaje internacional que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 y que reunirá a seis selecciones de diversas regiones del planeta.

La designación reafirma el rol protagónico de México en la antesala de la primera Copa del Mundo con 48 equipos, que será inaugurada en junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Dos estadios mundialistas, sede de duelos decisivos

Los encuentros se jugarán en el Estadio Guadalajara, casa de Chivas, y en el Estadio Monterrey, hogar de Rayados. Ambos recintos ya están confirmados como sedes del Mundial 2026.

Seis selecciones, dos boletos: así será el repechaje

Las selecciones participantes serán:

Irak (AFC)

República Democrática del Congo (CAF)

Jamaica (Concacaf)

Surinam (Concacaf)

Bolivia (Conmebol)

Nueva Caledonia (OFC)

El repechaje reunirá representantes de cinco confederaciones. La UEFA no participa, pues mantiene su propio proceso clasificatorio.

El sistema contempla dos llaves de semifinales, donde participarán las cuatro selecciones con menor ranking FIFA.

Los dos equipos mejor clasificados avanzarán directamente a la final de sus llaves, esperando rival.

Los ganadores de esas dos finales obtendrán los boletos restantes para el Mundial 2026.

Para la Concacaf, el formato incluye una restricción, sus selecciones no podrán enfrentarse entre sí en la primera ronda, lo que asegura duelos más equitativos.

