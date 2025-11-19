Cerrar X
repechaje_mundial_ef00c833ec
Deportes

Confirma FIFA fechas para repechaje del Mundial 2026

Seis selecciones de cinco confederaciones pelearán por un lugar entre el 23 y 31 de marzo. Los duelos se llevarán a cabo en Monterrey y Guadalajara

  • 19
  • Noviembre
    2025

La FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey albergarán el torneo que entregará las dos últimas plazas para la Copa del Mundo 2026, un repechaje internacional que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 y que reunirá a seis selecciones de diversas regiones del planeta.

La designación reafirma el rol protagónico de México en la antesala de la primera Copa del Mundo con 48 equipos, que será inaugurada en junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Dos estadios mundialistas, sede de duelos decisivos

Los encuentros se jugarán en el Estadio Guadalajara, casa de Chivas, y en el Estadio Monterrey, hogar de Rayados. Ambos recintos ya están confirmados como sedes del Mundial 2026.

Seis selecciones, dos boletos: así será el repechaje

Las selecciones participantes serán:

  • Irak (AFC)
  • República Democrática del Congo (CAF)
  • Jamaica (Concacaf)
  • Surinam (Concacaf)
  • Bolivia (Conmebol)
  • Nueva Caledonia (OFC)

El repechaje reunirá representantes de cinco confederaciones. La UEFA no participa, pues mantiene su propio proceso clasificatorio.

El sistema contempla dos llaves de semifinales, donde participarán las cuatro selecciones con menor ranking FIFA.
Los dos equipos mejor clasificados avanzarán directamente a la final de sus llaves, esperando rival.

Los ganadores de esas dos finales obtendrán los boletos restantes para el Mundial 2026.

Para la Concacaf, el formato incluye una restricción, sus selecciones no podrán enfrentarse entre sí en la primera ronda, lo que asegura duelos más equitativos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_01_33_AM_b6b94d406e
Monterrey es la ciudad de las montañas… ¡Y de las Finales!
Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_04_50_AM_9755fb9a5f
Auténticos Tigres vs. Borregos Monterrey… ¡Un clásico de 80 años!
publicidad

Últimas Noticias

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_27bc66dbe5
Aprende cómo despídirte del dolor con este libro
3c89954a_c9d8_412e_b7cf_c456f0a54a6a_fb66dfec93
El experto del FBI nos dice cómo lograr 'leer’ a las personas
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×