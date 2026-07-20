Sheinbaum confirma que Trump la invitó a la final del Mundial

Reveló que Donald Trump la invitó personalmente a asistir a la final de la Copa del Mundo durante una llamada telefónica

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la invitó personalmente a asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante una llamada telefónica realizada el viernes.

La mandataria explicó que inicialmente solo había recibido una invitación de la FIFA y aún analizaba si acudir al encuentro. Sin embargo, cambió de decisión después de conversar con Trump, quien le extendió la invitación de manera directa.

"Me invitó personalmente, me dijo Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita, presidente Trump. Dijo, sí, sí, estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Entonces, dije, bueno, pues hay que ir, porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente".

La comitiva arribó a Nueva York durante la madrugada

Tras aceptar la invitación, buscó un vuelo comercial desde Cancún hacia Nueva York, pero éste fue cancelado debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en esa ciudad.

Ante la falta de opciones para viajar, solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para utilizar una aeronave oficial, con la que llegó a Nueva York durante la madrugada acompañada por cinco integrantes de su equipo.

Prevaleció un ambiente de respeto y cordialidad

Antes del partido, la presidenta sostuvo breves conversaciones con integrantes del gabinete de Donald Trump, entre ellos funcionarios de Comercio y el secretario de Estado, Marco Rubio.

También tuvo un encuentro con el propio Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes intercambió comentarios sobre temas comerciales. Señaló que las conversaciones fueron breves debido a la agenda del evento.

Asimismo, calificó el torneo como un ejemplo de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que la organización del Mundial se desarrolló de manera satisfactoria.