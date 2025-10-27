Confirma Napoli lesión de Kevin De Bruyne; será baja hasta 2026

Napoli confirmó sus temores con la noticia de que Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión grave en el bíceps femoral del muslo derechoy estará fuera de juego durante varios meses.

De Bruyne se frenó de inmediato y se agarró la parte posterior del muslo después de convertir un penal que encaminó a Napoli a la victoria 3-1 sobre el Inter de Milán el sábado en la Serie A de Italia.

El ex centrocampista del Manchester City parecía desconsolado y tuvo que ser ayudado a salir del campo por dos miembros del personal médico. Más tarde se le vio sentado en el banco con el muslo fuertemente vendado y muletas a su lado.

“Tras la lesión ocurrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a pruebas instrumentales en el Hospital Pineta Grande que mostraron una lesión de alto grado en el bíceps femoral de su muslo derecho”, dijo Napoli afirmó en un comunicado difundido el lunes. "El jugador ya ha comenzado el proceso de rehabilitación".

El equipo de la Serie A no dio una indicación de cuándo se espera que De Bruyne regrese, pero es una lesión similar a la que sufrió Romelu Lukaky, su compañero en Napoli y la selección de Bélgica, durante un amistoso de pretemporada. Es probable que Lukaku regrese en enero.

El penal elevó el total de De Bruyne a cuatro goles en ocho partidos de la Serie A. También ayudó a que Napoli se colocara en la cima de la liga italiana, pero podría haber tenido un alto costo.

El también volante Stanislav Lobotka también está lesionado, mientras que Frank Anguissa estará con Camerún en la Copa Africana de Naciones entre diciembre y enero.

La noticia también será un golpe para Bélgica, que tiene importantes compromisos en las eliminatorias para la Copa del Mundo el próximo mes. De Bruyne ha anotado seis goles en sus últimos cinco partidos con su país.

