Neymar confirma su retiro de la selección de Brasil

Neymar Jr. confirmó que no volverá a jugar con la selección de Brasil y puso fin a una trayectoria internacional de más de una década

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Neymar Jr. puso fin a meses de especulación y confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña.

El delantero del Santos anunció su decisión tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo de 2026 y aseguró que su etapa con la Canarinha ha terminado de manera definitiva.

El atacante de 34 años habló sobre su futuro internacional después de un partido de la Copa Sudamericana y dejó claro que no contempla un regreso al equipo nacional.

"Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más".

El Mundial 2026 marcó el final

La eliminación frente a Noruega en los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue el punto final para una carrera internacional que se extendió durante más de una década.

Neymar había regresado a la selección tras casi mil días de ausencia debido a lesiones y problemas físicos, pero su participación en el torneo fue limitada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Ante Noruega ingresó desde el banquillo al minuto 67 cuando el encuentro permanecía empatado sin goles, sin embargo poco después apareció Erling Haaland con un doblete que encaminó la eliminación brasileña.

Neymar alcanzó a descontar mediante un penalti en tiempo agregado, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Tras ese encuentro, el propio jugador ya había dado señales de que su ciclo estaba llegando a su fin.

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó".

Fin a los rumores sobre 2030

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible continuidad del futbolista rumbo al Mundial de 2030.

Las especulaciones crecieron después de que se viralizara un video generado con inteligencia artificial donde aparecía Neymar levantando la Copa del Mundo en 2030.

El delantero reaccionó a la publicación con emojis, lo que provocó nuevas interpretaciones sobre un posible cambio de opinión.

Además, su padre publicó una carta abierta en la que le pedía reconsiderar su decisión y seguir representando a Brasil, sin embargo, las declaraciones realizadas este miércoles terminaron por cerrar el debate.

Cabe señalar que Neymar deja la selección como el máximo goleador en la historia del combinado brasileño, con 80 anotaciones en 130 partidos disputados.

A lo largo de su trayectoria defendió la camiseta nacional en cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque nunca logró conquistar el título mundial, fue una de las figuras más representativas del futbol brasileño durante el siglo XXI.

Su mejor actuación colectiva llegó en el Mundial de Brasil 2014, cuando la selección alcanzó las semifinales, sin embargo una lesión lo dejó fuera antes del histórico 7-1 sufrido ante Alemania, una de las derrotas más dolorosas en la historia del futbol brasileño.

Los títulos que deja con la Canarinha

A nivel internacional, Neymar logró levantar la Copa Confederaciones de 2013, torneo en el que fue una de las grandes figuras del equipo.

También formó parte de la selección que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, un logro especialmente significativo para Brasil al tratarse del primer título olímpico de futbol en su historia.