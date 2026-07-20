Alejandro Domínguez, confirmó que el organismo impulsa una Copa del Mundo con 64 selecciones para conmemorar el centenario del torneo

Inicio / Deportes / Conmebol apunta que Mundial 2030 se jugará con 64 equipos

Apenas terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, y ya comenzó la cuenta regresiva para el próximo Mundial.

La edición de 2030 podría convertirse en la más grande de la historia si prospera la propuesta de ampliar el torneo a 64 selecciones.

La posibilidad fue confirmada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien reiteró que el organismo sudamericano impulsa una expansión especial para conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, expresó Domínguez.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Una edición especial por el centenario

El Mundial de 2030 tendrá una organización inédita. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como parte de la celebración por el centenario del torneo que nació en Uruguay en 1930.

Tras esos encuentros, la competencia continuará en España, Marruecos y Portugal, países que serán las principales sedes del campeonato.

Debido a su papel como anfitriones de los partidos inaugurales, Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán asegurada su participación en la Copa del Mundo.

FIFA aún no toma una decisión final

Aunque Conmebol ya manifestó públicamente su intención de ampliar el torneo, la FIFA todavía analiza el proyecto y no ha confirmado si el Mundial se jugará finalmente con 64 selecciones.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, reconoció recientemente que el tema continúa siendo evaluado tras el éxito del formato de 48 equipos utilizado por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según explicó, uno de los principales argumentos es permitir que más países tengan la oportunidad de participar en la máxima competencia del futbol internacional.

“Cada nación debería poder soñar con participar”, señaló Infantino al referirse a la posibilidad de ampliar nuevamente el torneo.

Cabe recordar que hasta Qatar 2022, la Copa del Mundo se disputaba con 32 selecciones, pero para 2026, la FIFA aprobó un crecimiento a 48 equipos, aumentando significativamente el número de participantes.

Ahora, la propuesta sobre la mesa plantea otro salto histórico hasta alcanzar las 64 selecciones en 2030.

De concretarse, el torneo se convertiría en el más extenso y numeroso jamás organizado por la FIFA.

Así sería el nuevo formato

Entre las alternativas analizadas figura un sistema compuesto por 16 grupos de cuatro selecciones cada uno.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarían a una fase eliminatoria de 32 equipos, iniciando entonces las rondas de eliminación directa.

Bajo este esquema, la Copa del Mundo alcanzaría un total de 128 partidos: 96 en la fase de grupos y 32 más en las rondas eliminatorias hasta la gran final.

También se llegó a discutir la posibilidad de un formato completamente eliminatorio desde el inicio, aunque esa opción ha perdido fuerza en las conversaciones recientes.