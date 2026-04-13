Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
conmebol_mundial_c75e60b1fd
Deportes

Presidente de Conmebol sueña con final sudamericana en Mundial

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó su deseo de ver una final entre selecciones sudamericanas en el Mundial 2026

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lanzó un mensaje de ambición de cara al Mundial 2026 al expresar su deseo de ver una final protagonizada por dos selecciones sudamericanas.

“Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos suramericanos… yo creo que es posible”, afirmó durante la apertura del Seminario de Fútbol Sudamericano en Luque, Paraguay.

Sudamérica quiere hacer historia

Por primera vez, seis selecciones de Conmebol participarán en una misma Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El dirigente consideró este hecho como una oportunidad clave para que la región recupere protagonismo en el escenario global.

Domínguez recordó que el título conseguido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fortaleció la confianza del fútbol sudamericano.

En aquella final, la Albiceleste se impuso a Francia en una dramática tanda de penales tras empatar 3-3.

“Vamos a pelear, a defender y a que esa copa se quede en Sudamérica”, aseguró.

El titular de la Conmebol también dejó entrever la histórica rivalidad con el fútbol europeo, al señalar que disfruta especialmente cuando equipos sudamericanos logran imponerse.

“Me encanta ganarle a los europeos”, comentó en tono distendido durante su intervención.

Presencia latinoamericana en el Mundial

Además de las seis selecciones sudamericanas, el Mundial 2026 contará con representación latinoamericana a través de México, Panamá, Haití y Curazao, estos últimos bajo la órbita de la Concacaf.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará una edición histórica por el número de equipos y sedes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_serbia_toluca_f1124d535a
¡Oficial! México jugará ante Serbia en Toluca rumbo al Mundial
deportes_holanda_0e64f599ab
Países Bajos ganará el Mundial, según modelo econométrico
EH_CONTEXTO_2e606e2710
México enfrentaría a Serbia en Toluca previo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

AP_26105071268874_9798d34f0c
¡Eliminados! LAFC deja fuera a Cruz Azul en la Concachampions
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_04_PM_ba2b05ef78
Reinstalación de maestra desata conflicto en kínder de Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_14_at_6_28_05_PM_0df63e0873
Reynosa alerta por robos a negocios; se disparan 150% en un mes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×