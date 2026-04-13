Presidente de Conmebol sueña con final sudamericana en Mundial

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lanzó un mensaje de ambición de cara al Mundial 2026 al expresar su deseo de ver una final protagonizada por dos selecciones sudamericanas.

“Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos suramericanos… yo creo que es posible”, afirmó durante la apertura del Seminario de Fútbol Sudamericano en Luque, Paraguay.

Sudamérica quiere hacer historia

Por primera vez, seis selecciones de Conmebol participarán en una misma Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El dirigente consideró este hecho como una oportunidad clave para que la región recupere protagonismo en el escenario global.

Domínguez recordó que el título conseguido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fortaleció la confianza del fútbol sudamericano.

En aquella final, la Albiceleste se impuso a Francia en una dramática tanda de penales tras empatar 3-3.

“Vamos a pelear, a defender y a que esa copa se quede en Sudamérica”, aseguró.

El titular de la Conmebol también dejó entrever la histórica rivalidad con el fútbol europeo, al señalar que disfruta especialmente cuando equipos sudamericanos logran imponerse.

“Me encanta ganarle a los europeos”, comentó en tono distendido durante su intervención.

Presencia latinoamericana en el Mundial

Además de las seis selecciones sudamericanas, el Mundial 2026 contará con representación latinoamericana a través de México, Panamá, Haití y Curazao, estos últimos bajo la órbita de la Concacaf.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará una edición histórica por el número de equipos y sedes.

Comentarios