Conor McGregor ve posibilidad de luchar contra Logan Paul

Conor McGregor, el excampeón de la UFC, reveló este martes que está en acuerdos preliminares para enfrentar a Logan Paul en un combate de boxeo de exhibición en la India.

A través de sus redes sociales, el irlandés de 36 años confirmó que las negociaciones avanzan con la familia Ambani, quienes estarían organizando el evento.

Aunque no especificó una fecha para la pelea, McGregor afirmó que está "de acuerdo" con los términos, y aseguró que tras este combate buscará su regreso al octágono de la UFC.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.