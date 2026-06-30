Los galos tardaron en abrir el marcador, ya que fue hasta el minuto 45 que el delantero del Real Madrid marcó el gol con el que se fueron con ventaja

Inicio / Deportes / ¡Contundentes a octavos! Francia y Mbappé golean a Suecia

Con un Kylian Mbappé encendido, Francia demostró que es serio candidato a llevarse el título de la Copa Mundial de la FIFA™ tras pasar por encima de Suecia por marcador de 3-0.

Y es que, aunque "Le France" tardó en abrir el marcador, después de anotar el primero todo fue cuesta abajo.

Fue hasta el minuto 45 que apareció Mbappé para anotar el que movía el electrónico antes del descanso, lo que ayudó anímicamente a Francia.

Prueba de ello fue que, apenas ocho minutos después, al 53, Bradley Barcola incrementó la ventaja ante una Suecia que no podía encontrar el marco defendido por Mike Maignan.

Aunque en fase de grupos la selección sueca se mostró formidable en ataque, Alexander Isak y Viktor Gyökeres poco pudieron hacer para marcar el primero de los "Vikingos Amarillos".

La ventaja de 2-0 que parecía definitiva se incrementó a falta de 15 minutos para los 90 reglamentarios, cuando al minuto 74, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador.

Con este resultado, Francia se mete a los octavos de final de manera contundente y se medirá ante Paraguay este sábado, quien eliminó en penales a Alemania, en el Estadio Filadelfia.

Con este doblete, el astro francés llegó a seis goles en la justa mundialista, empatando a Messi en el liderato de goleo y se pone a tan solo uno del astro argentino en la clasificación histórica de anotadores del torneo.